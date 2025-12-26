Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tras el granizo, fuertes lluvias: la Aemet activa la alerta naranja este fin de semana en Málaga

Se esperan que las tormentas dejen una acumulación de hasta 80 litros por metro cuadrado en doce horas en las comarcas de Ronda, Costa del Sol y Guadalhorce.

Las lluvias activan el aviso amarillo en Málaga.

Las lluvias activan el aviso amarillo en Málaga. / Álex Zea

Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

La provincia de Málaga afronta un nuevo episodio de inestabilidad meteorológica tras las intensas precipitaciones registradas en los últimos días.

Si la Nochebuena sorprendió especialmente a las localidades costeras con una espectacular granizada, que dejó numerosos puntos cubiertos de blanco, la lluvia no dará tregua durante el fin de semana.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado ha elevado a naranja el aviso por fuertes lluvias en la provincia, que pueden ser de hasta 80 litros por metro cuadrado en doce horas en las comarcas de Ronda, Costa del Sol y Guadalhorce.

El aviso naranja estará activo desde las 15.00 horas de este sábado, hasta las 04.00 horas de la madrugada del domingo. También habrá aviso amarillo en el resto de la provincia malagueña, donde en zonas como la Axarquía, se esperan tormentas y precipitaciones intensas, con una acumulación de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas.

En el litoral, el aviso también contempla viento de componente este de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y oleaje de 2 a 3 metros, por lo que se recomienda precaución en áreas costeras y en actividades marítimas.

De cara al domingo, la alerta no estará activa, aunque la previsión meteorológica mantiene un escenario de lluvias durante toda la jornada, con un 100% de probabilidad de precipitaciones.

A partir del inicio de la última semana del año, el episodio tenderá a perder intensidad. Según la previsión, las precipitaciones irán remitiendo y serán más leves el lunes y el martes, aunque todavía podrían registrarse chubascos puntuales.

Temperaturas

Las temperaturas se mantendrán estables durante el fin de semana, con ligeras variaciones entre jornadas y sin cambios bruscos. El viernes se esperan mínimas de 9 grados y máximas de 16.

Para el sábado, los termómetros subirán ligeramente en las mínimas, que alcanzarán los 11 grados, mientras que las máximas descenderán hasta los 15 grados. El domingo volverán a situarse en valores similares a los del viernes, con mínimas de 9 grados y máximas de 16 grados.

