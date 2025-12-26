Tiempo
Tras el granizo, fuertes lluvias: la Aemet vuelve a activar la alerta amarilla este fin de semana en Málaga
Se esperan que las tormentas dejen una acumulación de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y 40 litros por metro cuadrado en 12 horas
La provincia de Málaga afronta un nuevo episodio de inestabilidad meteorológica tras las intensas precipitaciones registradas en los últimos días.
Si la Nochebuena sorprendió especialmente a las localidades costeras con una espectacular granizada, que dejó numerosos puntos cubiertos de blanco, la lluvia no dará tregua durante el fin de semana.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta amarilla por fuertes lluvias, viento y fenómenos costeros para este sábado 27 de diciembre, con vigencia desde las 12:00 hasta las 23:59 horas.
Las zonas más afectadas serán la Costa del Sol, el Valle del Guadalhorce y la Axarquía, donde se esperan tormentas y precipitaciones intensas, con una acumulación de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas.
En el litoral, el aviso también contempla viento de componente este de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y oleaje de 2 a 3 metros, por lo que se recomienda precaución en áreas costeras y en actividades marítimas.
De cara al domingo, la alerta no estará activa, aunque la previsión meteorológica mantiene un escenario de lluvias durante toda la jornada, con un 100% de probabilidad de precipitaciones.
A partir del inicio de la última semana del año, el episodio tenderá a perder intensidad. Según la previsión, las precipitaciones irán remitiendo y serán más leves el lunes y el martes, aunque todavía podrían registrarse chubascos puntuales.
Temperaturas
Las temperaturas se mantendrán estables durante el fin de semana, con ligeras variaciones entre jornadas y sin cambios bruscos. El viernes se esperan mínimas de 9 grados y máximas de 16.
Para el sábado, los termómetros subirán ligeramente en las mínimas, que alcanzarán los 11 grados, mientras que las máximas descenderán hasta los 15 grados. El domingo volverán a situarse en valores similares a los del viernes, con mínimas de 9 grados y máximas de 16 grados.
