Málaga culmina el año con una demanda de más de 1.800 empleos tecnológicos

La Málaga tecnológica ha cerrado el año 2025 con una demanda continuada, a lo largo de todo el ejercicio, de unos 1.500 trabajadores para plazas vacantes, según los datos más recientes recogidos en el Mapa de Empleo de la Fundación Telefónica. El último periodo analizado (septiembre-diciembre) revela un total de 1.883 ofertas de trabajo en Málaga, un volumen únicamente superado por Madrid (14.245) y Barcelona (6.679). Muy detrás de la provincia malagueña quedan otras plazas tecnológicas como Valencia (1.373), Sevilla (893), Orense (693) o Vizcaya (639).

El Mapa de Empleo de Fundación Telefónica analiza las ofertas de empleo publicadas en los últimos tres meses en los portales Infojobs, Tecnoempleo, Buscojobs y Ticjob, aplicando en el análisis tanto la tecnología Big Data como mecanismos de Inteligencia Artificial (IA). En el caso de Málaga, las cifras de vacantes son las más abultadas que se recuerdan desde que está activa la herramienta, reflejo de la gran pujanza de Málaga, donde la llegada y crecimiento de empresas tech es constante, al igual que el empleo.

El Mapa visualiza un escenario actualizado de los perfiles y habilidades digitales más demandados por las empresas en toda España, con Málaga como uno de los enclaves más dinámicos. Así, de forma constante surgen nuevas ofertas de empleo, desaparecen otras porque ya se cubren y permanecen las que siguen vacantes.

Los analistas de sistemas o de ‘software’ están entre las ocupaciones con mayor estabilidad. / l.o.

Perfiles más solicitados

Los perfiles digitales más demandados en Málaga en este periodo están encabezados por consultores TIC (305), los desarrolladores de software (171), desarrollador full stack (131), técnicos TIC (128), digital product manager (118), ingenieros de datos (99), científico de datos/IA (78), analistas de datos/BI (75) y arquitecto de software (71).

En cuanto a las habilidades digitales más buscadas por las empresas aparecen, en este orden, Cloud Computing (128), dominio de Java (93), JavaScript (48), Python (39), Amazon Web Services y Microservicios (35 cada una), Spring Framework (35), Microsoft Azure (33), Git (30), ITIL (25).

La gran cantidad de vacantes en el sector tecnológico es un factor que preocupa a las empresas, que han destacado en varias ocasiones las dificultades para encontrar mano de obra especializada. De hecho, la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) destacaba que, pese al gran comportamiento económico de la provincia, hay «retos y limitaciones» que pueden «comprometer seriamente» su futuro desarrollo.

Entre ellos, su presidente, Javier González de Lara, se refería al «elevado número de vacantes sin cubrir» en un mercado de trabajo donde «la falta de personal es cada vez más alta» para atender la necesidad de crecimiento de sectores estratégicos como la construcción, el turismo y la hostelería, el tecnológico o el transporte. Esta «demanda desatendida» global superaría, en determinados momentos del año, los 20.000 puestos.

La falta de personal es cada vez más alta en sectores estratégicos como el tecnológico / L.O.

La patronal vincula esta situación directamente con la necesidad de formación y especialización de perfiles concretos que demandan los mencionados sectores que, a juicio de los empresarios, «vienen haciendo un notable esfuerzo por incrementar su competitividad a través de la innovación, la flexibilidad y la mejora de las condiciones laborales». Ante esto, González de Lara ha puntualizado que falta «poner orden en una ecuación que suma numerosos demandantes de empleo y muchas plazas que no llegan a cubrirse».

Se acelera la digitalización

En España, este mapa del empleo ha contabilizado más de 43.400 ofertas de trabajo para profesiones digitales en estos cuatro meses. Cabe destacar que, de ellas, 14.245 (es decir, un 32%) son de la categoría remoto, por lo que no aparecen adscritas a ninguna provincia en concreto.

La Fundación Telefónica viene destacando que el sector tecnológico sufre en los últimos años de un «déficit de personas cualificadas» para hacer frente al constante proceso de digitalización. Según señala, el binomio tecnología y trabajo está revolucionando la empleabilidad, dando como resultado la demanda de nuevos perfiles y la aparición de nuevas profesiones. En España, el empleo tecnológico crece casi al doble de velocidad que la media del resto de sectores, pero aun así existirían más de 120.000 vacantes sin cubrir en este sector por la falta de profesionales.

Se espera que para 2030 el 22% de los empleos actuales experimenten cambios más que significativos / l.o.

«En un mercado de trabajo que evoluciona a un ritmo vertiginoso, marcado por la aceleración de la digitalización, los desafíos son cada vez mayores. Según el informe ‘El futuro del trabajo 2025’ realizado por el Foro Económico Mundial (FEM), se prevé que para 2030 el 22% de los empleos actuales experimenten disrupciones significativas, lo que tendrá como resultado la creación de 170 millones de nuevos puestos», señala.

Big Data, Fintech, IA y Machine Learning, así como el desarrollo de software serán los ámbitos de actividad que experimenten mayor crecimiento de perfiles.

Según este informe del FME, alrededor del 40% de las habilidades requeridas en los empleos actuales cambiarán o quedarán obsoletas para 2030, lo que subraya la necesidad urgente de la adquisición, la recualificación y actualización de competencias.