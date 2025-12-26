Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

'Maldita Dolores': así es el nuevo restaurante de Málaga que abre en la antigua Cosmopolita

Tras 15 años, Dani Carnero echaba el cierre al local del Centro que ahora abre con el fin de rendir homenaje a la cocina marenga y tradicional

Maldita Dolores es el nuevo restaurante que ocupa el antiguo local donde se encontraba La Cosmopolita.

Maldita Dolores es el nuevo restaurante que ocupa el antiguo local donde se encontraba La Cosmopolita. / Álex Zea

Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

El pasado mes de octubre, el chef malagueño Dani Carnero ponía fin a uno de sus restaurantes emblema: La Cosmopolita.

El conocido guisobar, referente de la cocina tradicional reinterpretada en el Centro de Málaga, decía así adiós tras 15 años de trayectoria; por lo que el propio cocinero definió como "simplemente un fin de ciclo".

Carnero aclaró entonces que La Cosmopolita no se vende como marca, sino que lo que se traspasa es el local, con el objetivo de que albergue un nuevo proyecto gastronómico con un concepto distinto.

Tras su cierre, el local se traspaso a su nuevo dueño: Javier Frutos, hostelero y presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga, (MAHOS). Ahora el nuevo local nace bajo el nombre de 'Maldita Dolores'.

MLG. 10/12/2015 Daniel Carnero, (La Cosmopolita) Premio Cocinero de Málaga

Daniel Carnero en La Cosmopolita. / GREGORIO TORRES

Frutos ya adelantó que la intención del nuevo restaurante sería rendir homenaje a La Cosmopolita, apostando por una cocina de guisos en la que la cocina marenga tuviera un papel protagonista. Una idea que se mantiene fiel en esta nueva propuesta.

Un homenaje a la Málaga de guisos y caldos

'Maldita Dolores' nace como un tributo a la gastronomía tradicional malagueña, a aquella Málaga de guisos y caldos "que curaban tristezas y calmaban disputas". La figura central del proyecto es Dolores, que encarna esa cocina popular y de memoria.

“Pero un día, Dolores desapareció sin avisar llevándose consigo sus secretos. Hoy el espíritu de Dolores vuelve a los fogones”, reza la descripción del restaurante.

Carta de gastronomía española y apuesta por el producto local

La carta se divide en embutidos y quesos, entrantes, arroces, pescados, carnes y postres.

Entre sus platos se pueden encontrar desde el mollete con tartar hasta croquetas artesanas, además de recetas clásicas reinterpretadas como la tortilla jugosa con brandada de bacalao, aceitunas negras y patatas chips.

Los arroces ocupan un lugar destacado en la propuesta, con opciones como el arroz negro, el arroz de pollo o el arroz al señoret. El restaurante funciona además como despacho de vinos, con una amplia carta de maridaje en la que destacan los vinos locales.

