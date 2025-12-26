PARQUES
El parque de Málaga que está coronado por el castillo más famoso de la provincia: con senderos, juegos infantiles y ardillas
Este entorno natural cuenta con 278.000 metros cuadrados de bosque de pinos y eucaliptos
En pleno Centro de Málaga se encuentra uno de los parques forestales más emblemáticos y hermosos de toda la ciudad, coronado por el castillo más famoso de toda la provincia y repleto de pinos, eucaliptos, senderos y ardillas.
Este entorno que se ha convertido en uno de los mayores tesoros naturales de la capital es el parque forestal de Gibralfaro, un paraje situado en las faldas del castillo con el que comparte nombre.
Un parque entre el Castillo de Gibralfaro y la Alcazaba
Así, con sus 278.000 metros cuadrados de extensión, el parque forestal de Gibralfaro sirve de conexión entre su castillo homónimo y la Alcazaba, lo que supone una unión perfecta entre la Málaga cristiana y la musulmana en pleno Centro de la capital.
Pero no solo cuenta con un amplio valor histórico y patrimonial, sino que se ha posicionado como un verdadero pulmón verde gracias a su gigantesco y espeso bosque mediterráneo compuesto principalmente por pinos y eucaliptos.
Además, entre su frondosa arboleda también se pueden encontrar cipreses, amaces y acebuches, así como toda clase de arbustos como esparragueras, acantos, adelfas y bolinas.
Senderos y rutas: más de dos kilómetros y dificultad baja
Este enclave se presenta como la opción perfecta para los amantes del senderismo y la actividad al aire libre, al contar con una extensa red de senderos de más de dos kilómetros de longitud que invita a sus visitantes a adentrarse en su inmensidad.
La mayoría de ellos tiene una dificultad baja, lo que permite que puedan ser realizados por cualquier persona y por niños de todas las edades.
Qué ver dentro: juegos infantiles, miradores y ardillas
Asimismo, en su interior se pueden encontrar juegos infantiles, miradores y la presencia de ardillas, lo que sitúan este lugar como un perfecto para visitar en familia en estas fechas.
Un entorno que, además, cuenta con un acceso sencillo tanto en autobús como a pie desde el propio Centro de la ciudad a través de la calle Mundo Nuevo, así como desde barrios como La Victoria y La Malagueta.
- Descubren a una familia británica intentando colar un cadáver en un vuelo de Easyjet que salía de Málaga
- El precio del aceite de oliva virgen repunta al bajar las perspectivas de la campaña actual
- Sergio Astorga, el hijo de 'Kike': 'Mi padre no era un apasionado de los virus: era, sobre todo, padre y profesor
- El pueblo de Málaga que pasó de ser fundado por Julio César y ver nacer a Blas Infante a ser el mejor destino turístico
- Mansour Konte, de héroe de la DANA a vivir bajo un puente en Málaga: ''Necesito ayuda''
- Lotería de Navidad 2025 en Málaga I Todo preparado para el inicio del sorteo
- Este es el restaurante de Málaga con el “mejor pescaíto” que tiene pescadería propia: se puede comer por menos de 15 euros
- «Málaga se preocupó del desarrollo y no de que hubiera un buen transporte»