Las peticiones de eutanasia se duplican en Andalucía, pero la Junta solo aprueba menos de la mitad

Andalucía cerró en 2024 con 72 procesos de peticiones de eutanasia, sin embargo, la mayoría no terminaron en una muerte asistida. El año pasado, la comunidad solo ejecutó 30 solicitudes, cuatro de cada 10 procesos culminados. El resto de solicitantes, o fallecieron de forma natural durante el proceso, como le ocurrió a 20 personas, o fueron denegados, es el caso de 19, o revocaron su petición, como lo hicieron tres personas.

Desde que en 2021 el Congreso de los Diputados aprobara la ley de regulación de la eutanasia, el Ministerio de Sanidad emite un informe anual sobre los datos de las prestaciones para morir que se han realizado en el país. Así, la cartera que dirige Mónica García señala que en 2024 se culminaron 929 procesos de eutanasias, de los cuales solo 426 terminaron en la aplicación de la muerte asistida.

Pese a suponer más del 20% de la población total del país, Andalucía no es la comunidad en la que más eutanasias se solicitan. En el pódium están Cataluña, con 303 peticiones; Madrid, con 129, y el País Vasco, con 75 solicitudes. De hecho, solo 0,83 de cada 100.000 ciudadanos piden asistencia para morir en el territorio andaluz, una cifra que choca con otras regiones en las que más de tres personas de cada 100.000 la piden.

Dónde se realizan las eutanasias en Andalucía

En el caso andaluz, la mitad de las prestaciones para morir se aplicaron en centros hospitalarios, un 53,33% de las mismas. Además, un 43,33% de las eutanasias se realizaron en los domicilios de los pacientes solicitantes y una se realizó en un centro sociosanitario. Aunque el documento no señala la índole concreta del mismo, sí que apunta que la mayoría de las mismas se producen en residencias de mayores.

La comunidad autónoma se sitúa por debajo de la media nacional, donde se realizan el 46% de las peticiones de asistencia para morir. Esta situación se produce por varios motivos de carácter estructural según sostiene el Ministerio de Sanidad. Así, el rigor a la hora de evaluar la solicitud o la tardanza en el proceso, que hace que los solicitantes fallezcan durante el mismo, reduce el número de eutanasias.

Fuentes de la Consejería de Sanidad, consultadas por El Correo de Andalucía puntualizan que la Junta "está prácticamente en la media nacional". De hecho, Andalucía presentó en junio la memoria anual sobre la aplicación de la normativa, donde se detallan los motivos por los que no se produce la eutanasia, como fallecimiento antes de la tramitación, desistimientos previos, informe desfavorable del médico o falta de documentación".

Los plazos de la eutanasia en España

Según se extrae del informe anual facilitado por el Gobierno central, la mayoría de los solicitantes, cuatro de cada cinco, eran pacientes mayores de 60 años y, de hecho, uno de cada cuatro tenía más de 80. Además, el Ministerio subraya que las peticiones procedían de personas con enfermedades principalmente neurológicas y oncológicas, que suponen una de cada tres solicitudes respectivamente.

Si bien los plazos establecidos por la ley reducen los tiempos a entre 30 y 40 días desde la presentación de la solicitud hasta que esta quede resuelta, en la práctica estos han estado mucho más dilatados. De esta forma, el plazo medio entre la solicitud y la resolución fue de 52,97 días, además, desde la primera petición hasta que la eutanasia se hace efectiva, el tiempo de espera fue de 82,65 días.

La evolución de solicitudes de eutanasias ha crecido de forma exponencial en la comunidad autónoma desde que la normativa estatal entró en vigor. Así, en 2021, solo tres andaluces pidieron la asistencia para morir, una cifra que se multiplicó para 2022, cuando hubo 46 solicitudes, una cifra similar a la de 2023, cuando hubo 43. Sin embargo, estos datos se volvieron a duplicar el pasado año, según el Ministerio.