Sucesos
La Policía Local desmantela una fiesta ilegal con más de 100 personas en una vivienda alquilada en Churriana
Los agentes localizaron el evento en redes sociales y cobraban 25 euros por entrada. Se han tramitado denuncias por actividad sin autorización, vehículos mal estacionados y tenencia de drogas
La Policía Local de Málaga ha intervenido este viernes en una fiesta sin autorización organizada en una vivienda alquilada ubicada en la Carretera de Coín, en el distrito de Churriana, donde se congregaban más de un centenar de personas. La organización del evento fue detectada por agentes del Grupo de Investigación y Protección (GIP), tras un seguimiento en redes sociales para localizar posibles celebraciones ilegales durante las fechas navideñas.
Según fuentes policiales, la actividad se reactivó durante la madrugada con indicaciones sobre la ubicación exacta del inmueble y con mensajes en los que se anunciaba que se cobraban 25 euros por entrada.
Varias unidades de la Policía Local se personaron a primera hora de la mañana en la vivienda, donde comprobaron que en el interior había una alta concentración de asistentes. Además, se habían recibido varias llamadas al 092 alertando de molestias por ruido y de la presencia de vehículos estacionados de forma indebida en la zona.
Al dispositivo se sumaron efectivos del GIP y del Grupo Operativo de Apoyo (GOA), que procedieron a identificar a las personas que iban abandonando el inmueble mientras se impedía la entrada de nuevos asistentes. La vigilancia permanecerá activa durante toda la jornada.
Denunciado el organizador por actividad de ocio sin autorización y obstrucción a la inspección
La Policía identificó a la persona responsable del evento, que será denunciada por dos infracciones en base a la Ley 13/1999, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía:
- una por ejercer una actividad de ocio sin la preceptiva autorización,
- y otra por impedir u obstaculizar la inspección policial.
Durante la actuación, los agentes denunciaron a los propietarios de diez vehículos mal estacionados, de los cuales cuatro fueron retirados por la grúa. También se sancionó a varias personas por hacer sus necesidades fisiológicas en la vía pública.
Además, se levantaron cuatro actas por tenencia de sustancias estupefacientes y se practicó una detención por un presunto delito contra la salud pública.
Otra fiesta privada sin permiso en una vivienda de la calle Canal
En paralelo, los agentes denunciaron al responsable de otra fiesta privada sin autorización celebrada en otra vivienda de la calle Canal, también en Churriana. En este caso, el organizador procedió al desalojo del inmueble tras ser advertido.
Recomendaciones municipales para fiestas y cotillones en Navidad y Fin de Año
El Ayuntamiento de Málaga recuerda que el bando dictado por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, con motivo de la Navidad y Fin de Año, aconseja a la ciudadanía informarse previamente de si las fiestas o cotillones ocasionales a los que vayan a asistir cuentan con autorización municipal.
Asimismo, se insiste en que los organizadores deben:
- Ofrecer información clara sobre la autorización y condiciones del evento,
- Respetar la prohibición de colocar publicidad en farolas, semáforos o mobiliario urbano,
- Tramitar con suficiente antelación las autorizaciones administrativas necesarias.
