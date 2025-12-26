El presunto autor del doble asesinato a tiros en Fuengirola ya está en una prisión de Málaga

Michael Terrence Riley, el hombre detenido en Liverpool la pasada primavera como presunto autor del asesinato a tiros de dos escoceses en un pub de Fuengirola, ya se encuentra en la cárcel de Alhaurín de la Torre. Fuentes judiciales han confirmado a La Opinión de Málaga que el juez de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 2 de Fuengirola ratificó el 13 de noviembre el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del investigado, que declaró desde el mismo recinto penitenciario y al que se investiga por la presunta comisión de dos delitos de asesinato. Durante el proceso de extradición, trámite que el sospechoso aceptó a principios del mes de octubre y que las autoridades de Reino Unido culminaron el 15 de ese mismo mes, Riley pasó por la prisión madrileña de Soto del Real, como es habitual en estos procedimientos. La prensa escocesa e inglesa ha difundido en las últimas semanas la imagen del presunto asesino.

El británico, de 45 años, fue arrestado en la ciudad inglesa el 13 de junio, apenas dos semanas después de un doble asesinato que la Policía Nacional achaca a la guerra abierta entre los dos clanes mafiosos más potentes de Glasgow: los Lyons, al que pertenecían las víctimas, Ross Monaghan y Eddie Lyons Jr., y los Daniels, grupo del que Riley es, en palabras de la policía española, un «elemento interno». La versión oficial es que este último viajó expresamente a la Costa del Sol tras obtener la información de que sus objetivos iban a presenciar juntos la final de la Champions la noche del 1 de junio en el pub irlandés Monaghan, entonces localizado en primera línea del paseo marítimo de Fuengirola y repleto de clientes aquella noche.

Días después del arresto, la Policía Nacional destacó en una multitudinaria rueda de prensa la profesionalidad del tirador, al que el fallo del arma después de ejecutar a su primer objetivo en la terraza no impidió que culminara su trabajo eliminando al segundo tras seguirlo hasta el interior del pub: «No es común que un asesino normal tenga esa facilidad para resolver la interrupción y perseguir al segundo objetivo dentro del local».

Planificación

También destacaron la planificación previa, ya que consideran que el presunto autor eligió para huir las zonas con menos cámaras y hasta saltó una valla para introducirse en un túnel del Cercanías, un tramo donde sabía que no podría ser grabado. A pesar de las dificultades, los agentes lograron poner nombre y apellido al sospechoso siete días después del crimen y reconstruir una fuga en la que cruzó tres países en apenas 15 horas durante las que cambió de indumentaria y se afeitó para cambiar de look. De España pasó a Portugal y desde allí voló a Leeds (Reino Unido). Ya arropado por la logística de los Daniels, obtuvo refugio en tres viviendas diferentes. La colaboración con la policía británica permite situar el último domicilio en Liverpool, donde finalmente fue arrestado.