A prisión un joven por maltratar y agredir sexualmente a su novia menor en Málaga

Un joven de 19 años ha ingresado en prisión en Málaga por presuntamente maltratar y agredir sexualmente a su novia, la cual es menor y está embarazada.

Forzada a tener relaciones

Los hechos, según ha adelantado diario 'Sur', tuvieron lugar el pasado día 19 cuando la joven, aprovechando que su pareja había salido, acudió junto a su familia fue al Hospital Materno y denunció que su pareja le habría forzado a mantener relaciones. Además, la adolescente también presentaba marcas que serían compatibles con posibles mordiscos, entre otros malos tratos físicos. Al parecer, según el diario, la víctima contó también que vivía aislada y controlada por su pareja, que, presuntamente, la maltrataba y abusaba de ella, por lo que no se trataba de un episodio aislado.

Tras esto, el centro sanitario activó el protocolo y al día siguiente el joven fue arrestado, según han confirmado fuentes policiales.

Prisión provisional

Así, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Málaga acordó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del detenido por los hechos relatados.