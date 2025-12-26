Restos romanos de los siglos I al V d. C. en el subsuelo del Thyssen
El Museo Carmen Thyssen se ha convertido en una de las principales instituciones culturales de la capital que ayer, precisamente, cumplió una década de vida. En la villa también se han localizado mosaicos geométricos decorativos en estancias habitacionales, parte de una escultura de bronce, piezas de cerámica de diversas épocas y monedas. En la imagen superior, otra parte de los restos romanos (que datan de los siglos I al V d. C. ).
