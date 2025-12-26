Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Euromillones deja en el barrio de El Molinillo un premio de un millón de euros

La administración de loterías número 35 de Málaga, en la calle Duque de Rivas, 2, fue el lugar donde se validó el boleto ganador

La Piedad, administración número 35 donde se ha sellado el boleto del Euromillón ganador.

La Piedad, administración número 35 donde se ha sellado el boleto del Euromillón ganador. / google maps

EP

Málaga

El sorteo del Euromillones celebrado este viernes, 26 de diciembre, ha dejado un premio de un millón de euros en Málaga, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el boleto acertante de El Millón, con código WPX39992, ha sido validado en la Administración de Loterías número 35 de Málaga, situada en Duque de Rivas, 2.

Cabe enmarcar que en España se ha dado un boleto acertante de Segunda Categoría (5 + 1) que ha sido validado en la Administración de Loterías No 4 de León, situada Santa Clara, 2.

54 millones de euros

Por su parte, un boleto acertante validado en Arrasate/Mondragón (Gipuzkoa) ha ganado un premio de 54 millones de euros en el sorteo de este viernes.

El acertante ha conseguido el bote millonario puesto este viernes en juego para los premiados de primera categoría (5 números + 2 estrellas).

El boleto ha sido validado en el despacho receptor número 66.455 de Arrasate/Mondragón, situado en el centro comercial Eroski del barrio de Musakola.

