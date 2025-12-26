El Thyssen Málaga ultima la apertura al público de la villa romana de su sótano para finales de febrero

Será como un viaje a través del tiempo. Penetrar en la historia de Málaga por el subsuelo de la propia urbe a través de la visita a una villa romana de gran valor descubierta en los sótanos del Museo Carmen Thyssen. Tras más de diez años de trabajos, la Gerencia Municipal de Urbanismo da por finalizada la obra y a partir de febrero será accesible al público. Solo falta, de hecho, el programa museográfico. El nuevo espacio cultural reúne piezas de alto valor arqueológico y patrimonial, fruto de varias campañas de excavación desarrolladas entre 2005 y 2010. Los estudios posteriores han permitido documentar una ocupación ininterrumpida del enclave desde finales del siglo I d. C. hasta mediados del V, lo que refuerza la relevancia histórica del yacimiento.

Intervención de corrección hidrológica del sótano arqueológico del museo Thyssen de Málaga / L. O.

Fue un hallazgo fortuito. Durante las obras de rehabilitación del Palacio de Villalón se descubrieron estos vestigios arqueológicos de gran relevancia que demuestran la existencia de esta ciudad tan cerca del mar -el puerto de la Malaca romana se situaba en la actual plaza de Camas-, de ahí que el nivel freático también estuviera demasiado cerca, lo que se convirtió en un factor que complicaba su conservación. La zona no se llama Pozos Dulces tampoco por capricho. Los técnicos alertaron desde el principio de un riesgo difícil de esquivar: el agua no necesita grandes espacios para colarse en el subsuelo. De hecho, estos restos se han visto afectados por varias inundaciones a lo largo de los años. En 2011, por ejemplo, se anegó más de un metro y medio de agua, que hubo que extraer.

Aurora Zafra, jefa de Servicio de Conservación y Arqueologia de la Gerencia de Urbanismo de Málaga, recuerda que la preocupación era mayúscula. Y la complejidad de los trabajos, sobresaliente, de ahí que se haya demorado en el tiempo, puesto que el Ayuntamiento anunció su intención de licitar el proyecto antes del verano de 2021 y abrir al público a lo largo de 2022. Finalmente será en el primer trimestre de 2026.

Obras para la adecuación arquitectónica del sótano del Museo Carmen Thyssen. / L. O.

La complejidad de la obra: innovación para controlar el agua

Por un lado, los arqueólogos, encabezados por Carmen Peral, se centraron en documentar cada aparición y en ordenar la cronología de ocupación del espacio. Por otro, los equipos técnicos buscaron soluciones para controlar el agua, asumiendo una realidad clave: cortarle el paso por completo era imposible. "Ha sido difícil porque ha sido una obra que tenía unos condicionantes muy complicados. Han participado muchas personas, tanto en la investigación de los restos como en la rehabilitación, incluso ingenieros especialistas en aguas subterráneas. Del CSIS hemos contado también con expertos que ha trabajado en las Cuevas de Altamira. Y todo esto, mientras que el museo seguía funcionando como tal. Teníamos que controlar el nivel de agua que extraíamos para no perjudicar la estabilidad de las casas anexas de la calle Los Mártires e incluso la iglesia del Santo Cristo. Se han hecho muchas pruebas. La obra ha sido muy compleja, porque además manejábamos material muy delicado", explica Zafra.

Inspirados por el sistema de drenaje antinundaciones de Nueva Orleans, la empresa de arquitectura Yamur diseñó una red de zanjas superficiales de drenaje y pozos para canalizar el agua hacia puntos de evacuación fuera del recinto. Dado que en las estrechas callejuelas del Centro era inviable utilizar maquinaria pesada, todo el trabajo se realizó manualmente. Además, se instalaron filtros geotextiles para evitar el arrastre de sedimentos.

Por fin han conseguido controlar el nivel de agua, hasta llegar a automatizarlo con un programa de bombas de achique que va saltando paulatinamente dependiendo de la altura alcanzada. También se ha realizado un proyecto de adecuación arquitectónica, se han instalado pasarelas "colgadas de la estructura para no apoyarlas" y se ha instalado la iluminación para poder visitarlo.

Además, apunta Zafra, el proceso de musealización del espacio ha requerido un exhaustivo estudio sobre los microorganismos que podrían dañar las pinturas y un análisis de la temperatura y humedad ambiental óptima para minimizar el impacto en los restos.

El equipo del arquitecto Rafael Pozo fue encargado, por su parte, de diseñar el circuito de visita que permitirá a los visitantes recorrer la villa romana sobre unas pasarelas. La clave de este diseño radica en un juego de luces y sombras: la penumbra y la iluminación estratégica serán la nota predominante. "Como viajar en el tiempo", insiste Zafra. "Como entrar en una caja negra".

Qué podrá admirarse en el yacimiento

La jefa de Conservación y Arqueologia de la GMU señala que a lo largo de una pasarela de 600 metros, en grupos reducidos y por breve espacio de tiempo cada uno, para no alterar las condiciones de temperatura, ventilación y humedad óptimas del recinto, se podrá admirar la villa, que cuenta con unos 400 metros cuadrados de extensión. Podrán descubrir los secretos de este complejo romano de forma innovadora y respetuosa con su preservación. Este proyecto no solo enriquecerá la oferta cultural del Museo Carmen Thyssen, sino que también pondrá en valor la historia romana de Málaga.

El sitio podría haber albergado una gran saga de comerciantes de pescado, especializados en la salazón. Esta familia exportaba sus productos vía marítima gracias a la proximidad del mar, lo que les permitió establecerse en la zona. La casa descubierta está vinculada a las instalaciones fabriles donde se procesaba el pescado, y su diseño muestra una clara ostentación comercial. A pesar de que los materiales utilizados en el sótano eran comunes y no muy nobles, la fachada de la casa estaba construida con sillares, un material mucho más prestigioso que servía como estrategia comercial, ya que proyectaba un elevado estatus social que atraía a los clientes.

Uno de los hallazgos más destacados es el ninfeo, una fuente monumental dedicada a las ninfas, de gran valor arqueológico. Esta fuente, ubicada en el patio central de la casa, estaba decorada con pinturas y elementos religiosos que hacen referencia al culto a las ninfas, divinidades asociadas a la salubridad del agua. La hornacina que simula el nacimiento de un río con un caño decorado con imágenes de peces refleja la conexión de los comerciantes con la Fortuna, vinculando su actividad en el comercio del pescado con la idea de bendición divina para su prosperidad. La fuente no solo era un elemento ornamental, sino que además suministraba agua a la vivienda.

Restos que forman parte de la villa romana del Thyssen que podrán ser visitados. / L. O.

Otros hallazgos: pinturas, mosaicos y la vida comercial romana

Los estudios realizados también han revelado una serie de pinturas pompeyanas de gran calidad, mármoles y otras decoraciones que subrayan la solvencia económica de los comerciantes romanos que habitaron el lugar. Entre las pinturas de peces, destacan un atún y un voraz, que ilustran la riqueza y el comercio pesquero de la zona.

En el siglo IV, las pinturas originales fueron cubiertas con paneles de colores burdeos y turquesa y dibujo de pilastras, una técnica común en esa época. A finales del siglo V, la villa sufrió un colapso y la zona pasó a convertirse en un cementerio bizantino. Sin embargo, los vestigios de esta explotación romana siguen siendo de gran relevancia histórica. Entre los hallazgos, además del ninfeo, se han encontrado piletas de salazón de pescado, un testimonio del funcionamiento de este complejo como polígono industrial en primera línea de playa. Las piletas estuvieron en uso desde el siglo I hasta principios del siglo III, siendo fundamentales en el comercio de salazón de pescado en la zona.

La casa romana que se encontraba en el complejo está organizada en torno a un patio central, y los estudios han revelado que parte de la vivienda se extendía más allá de los límites del edificio original. El ninfeo, una de las grandes joyas arqueológicas encontradas, es uno de los hallazgos más impresionantes, comparable con la fuente encontrada en el Teatro Romano de Málaga, aunque en este caso, la conservación del ninfeo del Palacio de Villalón es excepcional.

Además, el sótano ha revelado la existencia de una calle del complejo fabril, un descubrimiento que proporciona más información sobre la organización del polígono industrial romano. En los siglos IV y V, la casa fue reconstruida, y se han encontrado mosaicos que pertenecen a esta nueva fase de la vivienda, lo que aporta más valor histórico a la zona.

Visita en primicia

Este pasado 3 de diciembre, National Geographic, que se ha hecho eco en su revista de los trabajos de restauración de este espacio, lo que pone de manifiesto su relevancia, interés y complejidad, organizaba una visita en primicia a la que asistiói la propia baronesa Carmen Thyssen-Bornemisza y en la que intervino, además de Aurora Zafra, como responsable de la GMU, el alcalde, Francisco de la Torre. También se celebró una ponencia de Gonzalo Pereira Rosa, director de la publicación en España.

Este hallazgo no solo tiene una gran importancia desde el punto de vista arqueológico, sino que también arroja nueva luz sobre las prácticas comerciales y religiosas de los romanos en la zona, añadiendo una capa de significado histórico que enriquecerá la oferta cultural del futuro Museo Carmen Thyssen.