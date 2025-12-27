La Academia Gastronómica de Málaga reconoce a los mejores restaurantes y profesionales en sus Premios 2025

La Academia Gastronómica de Málaga reconocerá el 10 de enero a los mejores restaurantes y profesionales de la provincia en su Entrega de Premios 2025. Serán ocho los galardones entregados por la institución malagueña a cocineros, jefes de sala o restaurantes de la provincia. El acto de entrega tendrá lugar en la tradicional Gala Anual de la Academia Gastronómica de Málaga que, un año más, ha elegido el Gran Hotel Miramar como escenario.

La entrega de premios estará dirigida por el presidente de la Academia Gastronómica de Málaga, Manolo Tornay, para quien cada año es más difícil la elección, dado el extraordinario nivel, la diversidad y la calidad del sector en nuestra provincia, que cada año es más elevada.

Premiados 2025

El Premio José Luis Barrionuevo al Mejor Restaurante ha recaído en Restaurante El Puerto, de Casabermeja dirigido por Juan Jesús y José Francisco Fernández, hijos del fundador Juan Fernández, que puso en marcha el restaurante en 1990.

El Premio Paul Schiff al Mejor Cocinero ha correspondido a Víctor Hierrezuelo responsable de la cocina de El Chiringuito, en Sedella, en plena Axarquía malagueña.

El Premio Santiago Domínguez al Mejor Restaurante de Cocina Tradicional ha recaído en el Mesón de Andrés, de Fuengirola, regentado por Andrés Palacios y su esposa María José Valencia.

El Premio Enrique Mapelli a la Crítica y Difusión Nacional ha sido para El Yerno.

Manolo Alba, de Hermanos Alba, ha sido distinguido con el Premio Antonio Espinosa a una vida dedicada al turismo y la gastronomía. Manolo fundó junto a sus hermanos en los años 80 la marisquería familiar Hermanos Alba en Cerrado de Calderón, que en el año 2015 se trasladó a El Palo.

El Premio Antonio García del Valle al Mejor Merendero-Chiringuito es para La Taberna del Puerto, situado en el puerto deportivo de El Candado.

En el apartado de mejores profesionales, Marco Trujillo ha sido merecedor del Premio Conde Rudi a la Mejor Sala.

Y el Premio Sabor a Málaga al Mejor Producto o Productor, en su segunda edición, ha ido a parar a Maychoco, pequeño taller artesano de chocolate enclavado en Benajarafe.