El aeropuerto de Málaga operará este fin de semana 1.285 vuelos, el 63% del total andaluz

Los aeropuertos andaluces prevén operar 2.036 vuelos entre este viernes, 26 de diciembre, y el domingo 28, en uno de los fines de semana de mayor actividad del periodo navideño, según los datos facilitados por Aena a Europa Press. Del total de operaciones programadas para estos tres días, 679 serán vuelos nacionales y 1.357 internacionales, de forma que el 66,7% de los vuelos previstos este fin de semana en Andalucía tendrán carácter internacional.

Datos por aeropuerto

El aeropuerto de Málaga-Costa del Sol concentrará 1.285 vuelos entre viernes y domingo, lo que equivale al 63,1% del total andaluz del fin de semana.

En Málaga, además, el componente internacional es el dominante: de esos 1.285 vuelos, 278 serán nacionales y 1.007 internacionales, lo que supone que el 78,4% de sus operaciones del fin de semana serán vuelos con origen o destino fuera de España.

El aeropuerto de Málaga-Costa del Sol concentrará 1.285 vuelos entre viernes y domingo / Álex Zea

El aeropuerto de Sevilla será el segundo con mayor volumen de actividad, con 578 vuelos previstos entre este viernes y el domingo, el 28,4% del total andaluz del fin de semana.

En el caso de Sevilla, el reparto también se inclina hacia el exterior, aunque de forma más moderada que en Málaga: 244 vuelos nacionales y 334 internacionales, con un 57,8% de operaciones internacionales.

A más distancia se sitúa el aeropuerto de Granada-Jaén, con 93 vuelos programados para el fin de semana (el 4,6% del total andaluz), prácticamente todos nacionales: 91 nacionales y dos internacionales.

El aeropuerto de Almería prevé 42 vuelos entre viernes y domingo, con 36 nacionales y seis internacionales, mientras que el aeropuerto de Jerez suma 38 vuelos, desglosados en 30 nacionales y ocho internacionales.

En Málaga el componente internacional es el dominante / Álex Zea

Cifras en los aeródromos

Por jornadas, Málaga se mueve este fin de semana en cifras muy elevadas, con 410 vuelos previstos este viernes, 444 el sábado y 431 el domingo, lo que refuerza el papel del aeropuerto como principal polo de operaciones durante las fiestas. Sevilla, por su parte, operará 187 vuelos este viernes, 179 el sábado y 212 el domingo, con un repunte claro en el cierre del fin de semana. En Granada-Jaén, los vuelos previstos pasan de 28 el viernes a 30 el sábado y 35 el domingo, mientras que Almería opera 13, 16 y 13 vuelos respectivamente. Jerez mantendrá un patrón similar de estabilidad, con doce vuelos el viernes, doce el sábado y 14 el domingo.

Más allá de este fin de semana, los aeropuertos andaluces prevén operar 8.463 vuelos desde este viernes, hasta el miércoles 7 de enero, con un reparto de 2.843 vuelos nacionales y 5.620 internacionales. Málaga-Costa del Sol concentrará 5.333 vuelos en ese tramo final, lo que supone el 63% del total andaluz previsto desde este viernes hasta el 7 de enero.

Los aeropuertos andaluces prevén operar 8.463 vuelos desde este viernes, hasta el miércoles 7 de enero / Álex Zea

En esos 13 días, Málaga suma 1.185 vuelos nacionales y 4.148 internacionales, de modo que el 77,8% de sus operaciones programadas hasta el 7 de enero serán internacionales. En Sevilla están previstos 2.428 vuelos desde este viernes hasta el 7 de enero, lo que representa el 28,7% del total andaluz del tramo final.