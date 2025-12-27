Activada la alerta naranja en Málaga por fuertes lluvias

El clima en Málaga sigue sin estabilizarse y obliga a activar el aviso naranja en la provincia por fuertes lluvias.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte de que la acumulación de las precipitaciones pueden ser de hasta 80 litros por metro cuadrado en doce horas en las comarcas de Ronda, Costa del Sol y Guadalhorce.

Aviso hasta el domingo

El aviso naranja estará activo desde las 15.00 horas de este sábado, hasta las 4.00 horas de la madrugada del domingo. También habrá aviso amarillo en el resto de la provincia malagueña por diversos fenómenos costeros, lluvias y tormentas.

Mapa de la Aemet que muestra la alerta naranja activada en Málaga / L.O

En Málaga también se esperan vientos de 50 a 60 kilómetros por hora y olas que pueden alcanzar los tres metros.

Fase de preemergencia

El Ayuntamiento de Málaga ha informado de que está activado el plan territorial de emergencia de Protección Civil Local, en fase de preemergencia por este aviso.

A este se ha sumado el Ayuntamiento de Antequera, que también ha puesto en marcha el plan de actuación local por riesgo de inundaciones.

Extremar la precaución

El 112 recomienda extremar la prudencia, evitar desplazamientos innecesarios y seguir los consejos del servicio de emergencias para evitar riesgos ante la previsión de lluvias.

En días de fuertes precipitaciones y tormentas, ha subrayado que es preferible evitar los desplazamientos por carretera y, si es imprescindible viajar, es importante informarse, antes de salir, del estado de las carreteras, disminuir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad.

Además, ha recalcado que nunca hay que cruzar por una zona inundada o con balsas de agua y, si se ha cruzado por cualquier motivo una zona anegada, después hay que probar con ligeras pulsaciones los frenos.

En las zonas costeras y con temporal debe evitarse transitar por los paseos, zonas de rompeolas y miradores, ya que el oleaje podría arrastrarnos de forma súbita hacia el interior del mar.