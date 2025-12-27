Lluvias
Más de 50 avisos al 112 por el temporal en Málaga: anegaciones, caídas de objetos y corte de la A-397 en Benahavís
Varios ayuntamientos de Málaga activaron planes de emergencia local para coordinar recursos ante el temporal, mientras la Aemet mantiene el aviso naranja por lluvias en varias zonas
El episodio de lluvias que mantiene en vilo a buena parte de la provincia de Málaga ya se está dejando notar en el día a día. El 112 Andalucía ha gestionado 54 incidencias a lo largo de este sábado vinculadas al temporal, en una jornada marcada por calles anegadas, bajos inundados y objetos arrancados por el viento. Pese al volumen de avisos, no se han registrado daños personales ni tampoco desperfectos de consideración, según el balance facilitado por Emergencias.
El pico de actividad se ha concentrado entre las 12.00 y las 18.30 horas, una franja en la que el teléfono de emergencias ha recibido llamadas de buena parte de la provincia. El municipio más golpeado ha sido Marbella, donde se ha acumulado más de una veintena de avisos, principalmente por anegaciones en calles, viviendas y locales. El resto de incidencias se han repartido por un mapa amplio que incluye Alhaurín de la Torre, Antequera, Benahavís, Casares, EsteponaFuengirola, Igualeja, Iznate, Málaga capital, Manilva, MijasRincón de la Victoria, Ronda, Torremolinos y Vélez-Málaga.
Garajes y viviendas con agua
En la mayoría de casos, los avisos han tenido que ver con los efectos más habituales cuando la lluvia arrecia con fuerza y el viento acompaña: caídas de elementos y objetos —desde vallas y señales de tráfico hasta ramas, farolas o toldos—, además de garajes y viviendas con agua y accidentes de circulación sin heridos. Es decir, mucha incidencia “menor”, pero suficiente como para obligar a actuar o, al menos, a tomar medidas preventivas en varios puntos.
Uno de los episodios más llamativos se ha registrado en Benahavís, donde un desprendimiento de ladera unido a la presencia de granizo ha obligado al corte total de la carretera A-397 en ambos sentidos, entre los puntos kilométricos 13 y 31. Se trata de una vía clave para la conexión de la Serranía, por lo que el corte ha generado complicaciones para quienes se desplazaban por la zona.
Emergencia local
Mientras tanto, varios ayuntamientos han puesto sus mecanismos de respuesta en “modo temporal”. En total, se han activado planes territoriales de emergencia local (PTEL) en distintos municipios de la provincia, una herramienta que permite coordinar recursos y responder con mayor rapidez ante incidencias asociadas al mal tiempo. Entre las localidades que han activado estos planes figuran, entre otras, Estepona, Antequera, Rincón de la Victoria, Marbella, Fuengirola, Alhaurín de la Torre, Cártama, Alhaurín el Grande, Campillos, Torremolinos, Mijas, Benalmádena, Coín, Teba, Alozaina y Yunquera.
En paralelo, la previsión meteorológica mantiene el foco de preocupación. La Aemet sostiene el aviso naranja (peligro importante) por lluvias en las zonas de Ronda, Sol y Guadalhorce y Axarquía, activo desde las 15.00 horas, con el riesgo de que se acumulen hasta 80 litros por metro cuadrado en 12 horas. En el litoral, además, se suman avisos por fenómenos costeros, un cóctel que suele complicar el tráfico, la seguridad en paseos marítimos y las zonas bajas.
Resto de Andalucía
El temporal no ha sido exclusivo de Málaga. En Cádiz, el 112 ha atendido avisos por inundaciones en viviendas, calles y garajes, sobre todo en San Roque y La Línea, y en menor medida en Algeciras, Los Barrios y San Martín del Tesorillo. En La Línea, además, un rayo impactó en una farola en la avenida del Burgo (zona de Santa Margarita), sin que consten daños personales.
En Huelva, la jornada ha sido más tranquila, con apenas un par de actuaciones: una calle anegada en Ayamonte y la caída de una rama en la carretera HU-4102, en Rociana.
Todo este escenario se enmarca en la activación del Plan Especial de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI), que permanece en fase de preemergencia (operativa 0) desde el jueves 24. Esta fase implica seguimiento constante del fenómeno, control de previsiones y coordinación informativa con autoridades y población.
Además, la situación meteorológica se amplía: a partir de la medianoche, los avisos se extenderán a Granada (litoral) y Almería (Valle del Almanzora y Los Vélez) para la jornada del domingo. A esta hora siguen activos avisos amarillos por lluvia en Huelva (litoral, Andévalo y Condado), Cádiz al completo y Málaga (Antequera), con el añadido de los avisos costeros en el litoral malagueño.
