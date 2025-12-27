El Ayuntamiento de Málaga activa el plan de emergencia tras la alerta roja

El Ayuntamiento de Málaga ha informado en la noche de este sábado de que el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil Local de Málaga pasa a fase de emergencia, en situación operativa 1, como consecuencia del aviso rojo activado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por lluvias intensas previstas en las comarcas de Sol y Guadalhorce. Esta decisión implica un refuerzo de la coordinación de los servicios municipales y de emergencias, así como el seguimiento continuo de la evolución meteorológica y de los posibles efectos en la red viaria, cauces, zonas inundables y puntos habitualmente conflictivos.

EsAlert

Cabe recordar también que el sistema de envío de avisos masivos ‘EsAlert’ ha sido activado este sábado en la provincia de Málaga para las áreas afectadas por el aviso rojo, localizadas precisamente en las comarcas de Sol y Guadalhorce. La alerta se ha enviado a un total de 27 municipios, con el objetivo de informar a la población de la situación y de las recomendaciones de autoprotección, como evitar desplazamientos innecesarios, no cruzar ramblas o zonas inundadas y mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales.

Aviso que la Junta de Andalucía ha mandado a los móviles anunciando el aviso rojo. / l.o.

Aviso amarillo

Según ha detallado la Aemet, el aviso por precipitaciones ha sido elevado a nivel rojo para la noche de este sábado y durante la madrugada de este domingo, 28 de diciembre, permaneciendo activo hasta las 03.59 horas. Posteriormente, el organismo estatal mantiene un aviso amarillo hasta las 09.59 horas en las zonas de Sol y Guadalhorce, por lo que se solicita prudencia y precaución también durante la mañana, especialmente en áreas donde puedan producirse acumulaciones de agua.

Por su parte, el servicio de Emergencias 112 Andalucía ha atendido a lo largo de la jornada casi 70 incidencias relacionadas con las lluvias registradas durante el día en el conjunto de la comunidad autónoma. La provincia de Málaga ha sido la más afectada por las precipitaciones, aunque, según las primeras informaciones facilitadas por los servicios de emergencia, no se han registrado daños personales ni materiales de importancia. Las actuaciones se han centrado principalmente en avisos por balsas de agua, anegaciones puntuales y problemas derivados de la acumulación de lluvia, manteniéndose el dispositivo en alerta ante posibles nuevas incidencias.