Esta confitería de Málaga cocina sus panetones con ingredientes traídos directamente desde Italia: es uno de los mejores de toda España

Uno de los mejores panettones de toda España se realiza en Málaga. Es lo que ha asegurado el diario Expansión, que ha mostrado sus 26 favoritos de toda la geografía nacional, entre los que únicamente se encuentran dos andaluces: el de la Dulcería Manu Jara de Sevilla y una panadería confitería de Málaga.

La escogida en el territorio malagueño es Horno de Leña Martín, una empresa familiar localizada en la calle Lara Castañeda de Puerto de la Torre que destaca por crear estos dulces navideños a base de masa madre y horas de fermentación.

Además, para estas creaciones, el negocio trae sus ingredientes directamente desde Italia.

Horno de Leña Martín: por qué destaca

"Diego Martín, padre e hijo, son unos perfeccionistas del panettone, tarea a la que se dedican con devoción desde hace unos cuantos años", ha señalado el diario al respecto.

Así, este negocio que abrió sus puertas por primera vez en 1971 se ha convertido en todo un emblema de la provincia por la exquisitez de sus panettones, gracias al uso de "harina y fruta confitada proveniente de Italia, masa madre y horas de refresco y fermentación, y mezcla y horno y esas cosas".

Toda clase de sabores de panettones en este horno de Málaga

"Sus panettones son muy codiciados (avisamos) y por ahí surgen el de chocolate negro y naranja, de chocolate negro con mandarina, el de pistacho, o el de naranja con toques de jengibre", ha recalcado al respecto.

Ante la amplia afluencia que este negocio suele tener, el diario y los propios dueños de la confitería han aconsejado acudir con tiempo al local e, incluso, encargar con antelación sus panettones y el resto de dulces, ante la posibilidad de que la avalancha de pedidos pueda dejarles sin el suyo.

Precios de los panettones

Unos panettones que cuentan con toda clase de sabores, especialidades y precios, como el de chocolate, que se puede adquirir por 13 euros, o el de pistacho, por 17,50 euros.

"Son panettones artesanales elaborados únicamente con masa madre, de acuerdo con la auténtica tradición italiana. Con materia prima de calidad, sin el uso de aditivos químicos ni conservantes", han recalcado desde el propio negocio familiar.

No solo merece la pena sus panettones: también sus panes y dulces

Pero los panettones no son los únicos productos que ofrece este horno, sino que desde Expansión han aconsejado que, "si acuden a su feudo, no se olviden de pillar alguno de sus panes", de los que han señalado que son "fantásticos".

En cuanto al producto estrella de esta confitería durante la Navidad, los panettones, el horno ha dado una serie de consejo a sus clientes para disfrutarlos en las mejores condiciones.

Recomendaciones para comer el mejor panettone de Málaga

En el caso de querer comer el panettone al completo, se recomienda precalentar el horno a 40 grados durante 20 minutos, apagar e introducir el panettone entero y cerrado en su bolsa dentro del horno para dejarlo ahí durante 30 minutos, lo que permitirá que se potencien "todos sus sabores y texturas".

Para quienes prefieran consumirlo por porciones, se aconseja calentar únicamente el trozo que se vaya a comer en ese momento durante 15 segundos en el microondas.

Todos sus panettones, panes y dulces se pueden adquirir en su local de Puerto de la Torre en horario de lunes a viernes de 6.00 a 20.45 horas y los sábados de 6.00 a 18.00 horas. Además, se pueden realizar encargos por mensaje directo a través de sus redes sociales.