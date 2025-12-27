Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hallan el cadáver de una mujer en una playa de Málaga

El cuerpo ha sido localizado sobre las 9.00 de la mañana cerca de la orilla en la línea de costa del paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso

Un vehículo de la Policía Nacional.

Un vehículo de la Policía Nacional. / POLICÍA NACIONAL / Europa Press

La Opinión

Una mujer ha sido hallada sin vida a primera hora de la mañana de este sábado en una playa de Málaga. Según han confirmado fuentes de Emergencias 112, el aviso ha movilizado a Policía Nacional, Policía Local y sanitarios del 061, certificando estos últimos el fallecimiento de la mujer.

Los primeros datos disponibles sitúan el hallazgo en una playa de paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso, en la zona este de la capital, donde un particular ha localizado el cuerpo prácticamente en la orilla sobre las 9.00 horas. La Policía Nacional ha activado el protocolo judicial que tratará de determinar las circunstancias de la muerte.

Hallan el cadáver de una mujer en una playa de Málaga

