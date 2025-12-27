Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Junta manda la alerta a los móviles por riesgo extremo de lluvia en Málaga

Pasadas las 21.00 el sistema ES-ALERT se activa en la provincia de Málaga con un mensaje al móvil para avisar de la alerta roja por lluvias y tormentas

El sistema ES-ALERT se ha activado en la provincia de Málaga con un mensaje al móvil pasadas las 21.00

El sistema ES-ALERT se ha activado en la provincia de Málaga con un mensaje al móvil pasadas las 21.00 / l.o.

Pasadas las 21.15 horas de la noche de este viernes, poco después de conocerse el aviso de la Aemet subía a rojola Junta ha activado el sistema ES-ALERT en la provincia de Málaga, a través del cual han llegado a los teléfonos móviles un mensaje de Protección Civil alertando de la situación prevista de alerta roja y recomendando prudencia y evitar desplazamientos innecesarios. La alerta ha sido enviada a 27 municipios.

Además, piden que no se crucen zonas inundables y que no se realicen actividades en cauces y sus proximidades.

