Infraestructuras
Málaga ha contado con 41 obras de construcción y mejora de centros educativos en 2025
La Junta de Andalucía ha invertido un total de 36,4 millones de euros para mejorar y crear nuevos centros, como el IES en Benalmádena y Soliva
Durante el año 2025, la Junta de Andalucía ha licitado en la provincia de Málaga un total de 41 obras de construcción, ampliación, reforma y mejora de centros educativos, con un presupuesto de 36,4 millones de euros.
Entre ellas destacan las licitaciones de las obras de un nuevo Instituto de Educación Secundaria en Benalmádena Pueblo y de otro nuevo IES en el barrio de Soliva, en Málaga capital, ambos ya en construcción.
También están contratadas y pendientes de inicio las obras de sustitución del CEIP Intelhorce de Málaga. Asimismo, en 2025 se han adjudicado y han comenzado obras licitadas en 2024 de tanta relevancia como la sustitución del CEIP Pablo Ruiz Picasso de Fuengirola. Además, este año se ha licitado la redacción del proyecto para la sustitución del CEIP Nuestra Señora de Los Remedios de Cártama.
Por otro lado, en relación con Andalucía, la inversión de la Junta supera los 104 millones de euros, destinados a 215 obras. En total, han salido a contratación cinco centros nuevos, dos sustituciones, 26 ampliaciones y 182 actuaciones de reforma y mejora, todas ellas recogidas en el Plan de Infraestructuras Educativas que ejecuta la Agencia de Educación.
