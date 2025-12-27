Las políticas sociales de la Diputación de Málaga en 2026 beneficiarán a más de 113.500 personas

La Diputación de Málaga destinará 88,9 millones de euros en gasto social durante 2026, priorizando la atención a los vecinos de la provincia a través de la ayuda a domicilio, de los centros asistenciales, las subvenciones dirigidas a familias y colectivos vulnerables y en apoyo a la labor de entidades del tercer sector.

La vicepresidenta de Ciudadanía y Equilibrio Territorial de la Diputación de Málaga, Antonia Ledesma, destacó este viernes que «estas partidas tienen un efecto directo en la ciudadanía y ponen el acento en la mejora de los servicios sociales en los pequeños y medianos municipios de la provincia».

Asimismo, señaló que «este presupuesto social para 2026 refleja una apuesta clara por una provincia más justa, más cohesionada y más humana, donde los servicios sociales, la igualdad, la atención a mayores y la lucha contra la despoblación son prioridades reales y presupuestadas».

Ledesma detalló las principales partidas que se ejecutarán el año próximo desde su área, que engloba las delegaciones de Innovación Social y Despoblamiento; Centros Asistenciales, Tercer Sector y Cooperación Internacional; Igualdad, Servicios Sociales y Familias y Mayores.

Ayuda a domicilio

Una de las actuaciones más importantes en este sentido la constituye la ayuda a domicilio cuenta con un presupuesto en 2026 de más de 52,1 millones de euros, lo que supone un 9,6% de incremento respecto a 2025. Esta es «una partida muy importante para facilitar que los mayores y personas dependientes de nuestros municipios puedan contar con una persona que les cuide y atienda», valoró Ledesma.

La delegación encargada de articular estas ayudas es la de Igualdad, Servicios Sociales y Familias, dirigida por María Dolores Vergara, que cuenta con un presupuesto total de 67,1 millones de euros. A la partida de ayuda a domicilio también hay que sumar 6,8 millones de euros para las diversas ayudas dirigidas a familias, como el cheque bebé y a colectivos vulnerables.

En materia de Igualdad, el presupuesto es de 977.00 euros, un 6,2% más que en 2025. Destacan los talleres de prevención de violencia de género en institutos, atención a víctimas de violencia de género y sus hijos en materia jurídica, psicológica y social; ayudas económicas a estas mujeres o las actividades incluidas en la campaña en torno al 25N, entre otras.

Un pilar del presupuesto del gasto social es la atención a las personas mayores de 65 años que viven en los municipios más pequeños de la provincia. Para ello, la delegación de Mayores, dirigida por el diputado José Santaolalla, cuenta con 2 millones de euros dirigidos a políticas que trabajan para mejorar la calidad de vida de este colectivo.

Ocio y tiempo libre

Así, Ledesma subrayó que el Plan Contra la Soledad de los Mayores «es un eje importantísimo para esta delegación, con acciones y medidas como las que ya se están llevando a cabo; por ejemplo, talleres ocupacionales de ocio y tiempo libre; el programa de Turismo Senior y otras actividades relacionadas con el envejecimiento activo y la soledad no deseada, como el Mes del Mayor, el programa Anímate, Talleres de costura, o Gramola», precisó la vicepresidenta.

Otra de las delegaciones con especial protagonismo son las de Tercer Sector y Cooperación Internacional con un presupuesto de 2,9 millones de euros. Destacan subvenciones que rozan los 600.000 euros para ayudas dirigidas a ONGs de Desarrollo en materia en cooperación internacional y 1 millón de euros para entidades del tercer sector, incrementando ambas en un 17,5 % y 18,20 % respectivamente.

En cuanto a los centros asistenciales dependientes de la Diputación de Málaga, como el Centro Provincial de Drogodependencia y los CTA, la residencia San Carlos de Archidona y el Centro Virgen de la Esperanza, el presupuesto para 2026 asciende a 12,2 millones euros.

Destaca la inversión en el Gran Centro de Autismo de Antequera, que será gestionado por EDAU, con una inversión de 1,2 millones de euros para la ejecución de obras de adaptación al espacio, de los cuales 700.000 euros se concederán en 2026. Se creará un centro de innovación, investigación y experimentación que aspira a convertirse en un referente andaluz y nacional para dar respuesta integral a las necesidades del colectivo TEA así como el apoyo y refuerzo a sus familiares.

‘Málaga no caduca’

Otro de los proyectos estrella de la institución provincial en el ámbito social para 2026 es ‘Málaga no caduca’, en el que destinará el año que viene 2 millones de euros con el fin de poner en marcha una plataforma única en España para llevar los excedentes alimentarios de la hostelería, hoteles, empresas de catering y de distribución a 40.000 personas vulnerables. La institución provincial invertirá en cinco años un total de 10 millones de euros en esta iniciativa.

En el plano de la Innovación Social y Despoblamiento, con un presupuesto de 3,9 millones de euros, el centro La Noria en 2026 cuenta con un presupuesto de 481.530 euros, con un incremento de un 11,3% respecto al año pasado para consolidar y ampliar programas estratégicos orientados a dar respuesta a los principales retos sociales del territorio, desde una perspectiva innovadora, colaborativa y con un impacto medible.

Entre los objetivos para 2026 se encuentran seguir reforzando los nodos de innovación social como el de Sierra de las Nieves centrado en la bioeconomía, o el de Rincón de la Victoria dedicado a la Economía Azul; la puesta en marcha del nodo de Algarrobo basado en Economía Agrícola; continuar con la Escuela de Impacto Social y con la plataforma Málaga Impacta Más para la visibilización de los emprendedores sociales, entre otros propósitos.

En cuanto a Despoblamiento, con 1 millón de euros y un incremento del 53%, la delegación se centrará en el desarrollo de políticas de bioeconomía en los pueblos mediante la formación, valorizando los recursos biológicos locales, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles y fortaleciendo la economía circular.