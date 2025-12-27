Delito de odio
Recurren la sentencia que absolvió en Málaga a dos sacerdotes de delito de incitación al odio
La Fiscalía solicitaba tres años de prisión para cada sacerdote y cuatro para el director del medio digital, pero finalmente se libraron de la pena
La Fiscalía de Málaga ha presentado recurso contra la sentencia que absolvió a dos sacerdotes y al responsable de una web informativa acusados de un delito de incitación al odio por determinadas manifestaciones realizadas en artículos o programas de vídeo contra migrantes, la comunidad musulmana y el islam.
Juicio
En el juicio se analizaron publicaciones que van desde 2013 a 2017 y eran entrevistas en las que se hablaba de la inmigración, especialmente de origen africano, y se utilizaban frases o palabras como "invasores", "exterminio del infiel" o "grave amenaza" para referirse a refugiados o a personas que profesan el islam.
La Sala consideró que los acusados no negaron la autoría y la publicación de los artículos, mensajes y entrevistas, que se recogían como probados, por lo que centró el debate en si esos hechos tienen relevancia penal y encaje en el delito de odio o en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.
Tras su estudio, los magistrados consideraron probado que hay una reiteración de artículos, mensajes, entrevistas y noticias "con una fijación desorbitada con el islam, el islamismo, la migración y con una crítica permanente y continua de tales creencias".
Delito de odio
"Son claramente ofensivas, pero no por ello pueden integrar un delito de incitación al odio", argumentó la Sala, que destacó que era "evidente" que el contenido que tienen no va encaminado a favorecer la concordia y la convivencia, pero tampoco queda acreditado con la contundencia necesaria que exige la norma penal su intención de promover o incitar al odio.
Asimismo, respecto al director de la web informativa, la Sala dice que "es en este caso donde la conducta del acusado está más próxima y contigua al delito de incitación al odio y a sobrepasar la amplia cobertura del derecho a la libertad de expresión".
Pero el Tribunal concluye que "no por ello pueden integrar un delito de incitación al odio", así como que no es un medio que se dedique mayoritariamente y mucho menos con exclusividad a este tipo de mensajes. "Mantenemos una mínima duda de que el objetivo del acusado fuera, en realidad, incitar al odio", señalaba.
Por ello, la Sección Primera de Málaga absolvió a los tres hombres, para los que la Fiscalía solicitaba tres años de prisión para cada sacerdote --Custodio Ballester y Jesús Calvo-- y cuatro años de cárcel para el director del medio digital, Armando Robles.
Recurso
Según explican fuentes judiciales, en el recurso la Fiscalía ha alegado infracción de ley, al entender que la Sala no ha aplicado correctamente la doctrina sobre el delito de odio a los hechos probados que se recogen en sentencia.
También había una acusación particular, que igualmente, ha recurrido.
- Descubren a una familia británica intentando colar un cadáver en un vuelo de Easyjet que salía de Málaga
- El precio del aceite de oliva virgen repunta al bajar las perspectivas de la campaña actual
- Sergio Astorga, el hijo de 'Kike': 'Mi padre no era un apasionado de los virus: era, sobre todo, padre y profesor
- El pueblo de Málaga que pasó de ser fundado por Julio César y ver nacer a Blas Infante a ser el mejor destino turístico
- Mansour Konte, de héroe de la DANA a vivir bajo un puente en Málaga: ''Necesito ayuda''
- Lotería de Navidad 2025 en Málaga I Todo preparado para el inicio del sorteo
- Este es el restaurante de Málaga con el “mejor pescaíto” que tiene pescadería propia: se puede comer por menos de 15 euros
- «Málaga se preocupó del desarrollo y no de que hubiera un buen transporte»