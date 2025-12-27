Tres peatones heridos tras una colisión entre varios vehículos en el Centro de Málaga

Tres peatones han resultado heridos en Málaga en un accidente de tráfico en el que se han visto implicados un total de tres vehículos, uno de los cuales ha invadido la acera justo en la zona donde los viandantes esperan que el semáforo les dé prioridad para cruzar la calzada. Fuentes municipales han informado de que el siniestro se ha producido en la Alameda de Colón y que los heridos han sido atendidos por sanitarios del 061 antes de ser trasladados a un hospital de la capital. De momento no ha trascendido el alcance de las lesiones de las víctimas.

El Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA) de la Policía Local se ha hecho cargo de la investigación del siniestro. Agentes del Real Cuerpo de Bomberos también se han desplazado a la zona para llevar a cabo labores de prevención.

Otras fuentes consultadas aseguran que un vehículo que circulaba por esta vía de la capital ha embestido frontolateralmente a otro, perdiendo el conductor de este último el control del coche que habría arrollado a los tres peatones que se encontraban en zona peatonal. Un tercer vehículo ha resultado afectado por la colisión.