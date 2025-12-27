Los viveros de la Diputación de Málaga producen más de 7.500 plantas en 2025

La Diputación de Málaga, a través de su red provincial de viveros ha producido y distribuido un total de 7.515 plantas en diferentes acciones.

Estos ejemplares han sido utilizados principalmente para suministrar a los municipios de la provincia y otras pequeñas acciones. En total, han sido 5.122 plantas arbustivas, 1.919 árboles, 469 plantas herbáceas y cinco palmáceas.

Tres viveros en la provincia

El vicepresidente de Infraestructuras y Territorio Sostenible de la Diputación de Málaga, Cristóbal Ortega, ha destacado que "actualmente la institución cuenta con tres viveros repartidos en la provincia: el vivero de Benamocarra, dividido en dos parcelas, una para planta ornamental y otra para forestal; el vivero Sierra de las Nieves en Yunquera; y el recientemente puesto en funcionamiento vivero en Ardales. Hay que recordar que este último centro, en máxima capacidad de producción, podrá generar unos 260.000 ejemplares de plantas y arbustos".

Además de las actividades de Concertación con los ayuntamientos, la propia Diputación de Málaga ha realizado seis Arboladas participativas durante el año en las que se han plantado un total de 900 ejemplares de plantas entre árboles y arbustivas.

Ortega ha añadido que "una acción de la que nos sentimos muy orgullosos es la Pinsapada celebrada en Yunquera en noviembre. Aquí plantamos 140 ejemplares de dos años en pleno Parque Nacional de la Sierra de las Nieves buscando mejorar la situación del pinsapo teniendo en cuenta la actual tendencia climática".

Pervivencia de especies

"Los viveros de la Diputación permiten disponer de árboles y plantas tanto para la mejora ambiental de entornos urbanos y rurales, como para la pervivencia de especies autóctonas como el pinsapo", ha señalado.

Esa jornada, además de los 140 pinsapos, se plantaron en la zona de Las Moreras otras 30 plantas pertenecientes al dosel vegetal del pinsapar: diez arces (acer monspesulanus), diez mostajos (sorbus aria) y diez majuelos (crataegus monogyna).