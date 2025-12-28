Alertan a la población del entorno del río Guadalhorce por su rápida crecida tras activarse la alerta roja en Málaga

Efectivos de Málaga están alertando a la población del entorno del río Guadalhorce ante su rápida crecida debido a las lluvias que se están registrado en la zona, donde la Agencia Estatal de Meteorología ha elevado a rojo el aviso por precipitaciones.

Además, el Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) de Málaga ha quedado constituido en el Centro Municipal de Emergencias a las 22.45 horas, según ha informado el Ayuntamiento de la capital en un mensaje en redes sociales. Cabe recordar que el Consistorio ha informado en la noche de este pasado sábado que el plan territorial de emergencia de Protección Civil Local de Málaga ha pasado a fase de emergencia, situación operativa 1.

En este momento, en la capital hay 27 dotaciones de Policía Local, ocho de Bomberos y seis de Protección Civil actuando, según han precisado en el mensaje.

Rápida crecida del Guadalhorce

Asimismo, han detallado que se ha reforzado la vigilancia en Campanillas, Churriana y Carretera de Cádiz. Además, se han enviado efectivos a las inmediaciones del río Guadalhorce, ante su rápida crecida, para alertar a la población del entorno.

Por otro lado, cabe recordar que la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), perteneciente a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, que dirige Antonio Sanz, ha remitido a las 21.16 horas de este sábado un mensaje masivo a los móviles de los 27 municipios que componen la comarca meteorológica de Sol y Guadalhorce, en la provincia de Málaga, afectados por el aviso rojo por lluvias --peligro extraordinario-- que está activo y permanecerá vigente hasta las 04.00 horas de este domingo, 28 de diciembre.

Mensaje masivo

El mensaje masivo ha sido enviado a los móviles localizados en Alhaurín de la Torre, Alhaurín El Grande, Almogía, Álora, Alozaina, Benahavís, Benalmádena, Carratraca, Cártama, Casarabonela, Casares, Coín, Estepona, Fuengirola, Guaro, Istán, Málaga, Manilva, Marbella, Mijas, Monda, Ojén, Pizarra, Tolox, Valle de Abdalajís, Yunquera y Torremolinos.

Asimismo, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha elevado, a fase de emergencia, situación operativa 1, el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones, ante las previsiones meteorológicas y las incidencias registradas en algunos puntos.

Incidencias relacionadas con las lluvias

A lo largo de este sábado, el servicio Emergencias 112 Andalucía ha atendido más de sesenta incidencias relacionadas con las lluvias caídas a lo largo del día en toda la comunidad, siendo la provincia de Málaga la más afectada por las precipitaciones, "aunque sin que se hayan registrado daños personales ni materiales de importancia".

Durante la jornada de este pasado sábado --desde las 12.00 horas hasta las 18.30 horas-- se han atendido un total de 68 avisos relacionados con los efectos de las lluvias.

La mayoría de ellos proceden de la provincia de Málaga (54), siendo el municipio más afectado el de Marbella, donde se han concentrado más de una veintena de avisos. También se han atendido incidentes en las localidades de Alhaurín de la Torre, Antequera, Benahavís, Casares, Estepona, Fuengirola, Igualeja, Iznate, Málaga, Manilva, Mijas, Rincón de la Victoria, Ronda, Torremolinos y Vélez-Málaga.

Muchos de estos avisos obedecían a caídas de elementos --vallas, señales de tráfico, poste de telefonía, farolas, ramas, alumbrado navideño, toldos, elementos de fachada y similares, caídos o a punto de caer--; anegaciones en garajes y viviendas y accidentes de circulación sin heridos.

Además, se han activado un total de quince planes territoriales de emergencias de protección civil de ámbito local (PTEL) en la provincia de Málaga: Estepona, Antequera, Rincón de la Victoria, Marbella, Fuengirola, Genalguacil, Alhaurín de la Torre, Cártama, Alhaurín el Grande, Campillos, Torremolinos, Mijas, Benalmádena, Coín, Teba, Alozaina y Yunquera.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene --además del aviso rojo en la zona de Sol y Guadahorce-- activo el aviso naranja (peligro importante) por precipitaciones en la zona de Ronda, Antequera y Axarquía en la provincia de Málaga por precipitaciones acumuladas de 80 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Este aviso se hará extensivo desde la medianoche a las provincias de Granada (litoral) y Almería (Valle del Almanzora y Los Vélez) para la jornada de este domingo. A esta hora siguen activos los avisos amarillos por lluvias en la provincia de Huelva (litoral, Andévalo y Condado), Cádiz al completo y Málaga (Antequera); en esta última provincia se suman los avisos por fenómenos costeros en el litoral.