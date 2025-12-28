Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Desaparición

Alhaurín el Grande busca a dos personas desaparecidas tras el temporal

Según declaraciones del alcalde del municipio los dos vecinos habrían sido arrastrados por la corriente en el entorno del río Fahala

La Opinión

Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

La localidad malagueña de Alhaurín el Grande mantiene activo un dispositivo de búsqueda para localizar a dos personas - de unos 50 años- desaparecidas en las últimas horas a causa del fuerte temporal de lluvias que ha azotado la provincia de Málaga, donde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) llegó a activar el aviso rojo por precipitaciones intensas.

El alcalde del municipio, Anthony Bermúdez, ha confirmado a TVE que la Guardia Civil trabaja en la localización de dos vecinos que, según las primeras hipótesis, podrían haber sido arrastrados por la corriente en el coche en el que viajaban.

Ambos habrían desaparecido en el entorno del río Fahala, punto en el que fue hallada su furgoneta y donde se registraron algunos de los mayores acumulados de lluvia durante el episodio de inestabilidad.

Según ha informado las cuentas en Facebook del Ayuntamiento alhaurino y Radio Televisión Alhaurín el Grande, los desaparecidos serían dos hombres que habrían salido de un establecimiento del camino de Málaga sobre las 21.oo horas del sábado, "con la intención de desplazarse a la zona de Las Lomas". "Durante la mañana de este domingo ha sido localizada la furgoneta en la que viajaban, que ha aparecido gravemente dañada y sin ocupantes", han explicado en el post, en el que indican que en el dispositivo de búsqueda están participando la Guardia Civil, la Policía Local de Alhaurín el Grande, que está utilizando drones para rastrear la zona y Bomberos. Del mismo modo han informado de que voluntarios se han sumado a la búsqueda de los dos desaparecidos.

Según datos de la red Hidrosur, en la estación ubicada en el río Fahala se recogieron 134,7 litros por metro cuadrado, convirtiéndose en una de las zonas más castigadas por las precipitaciones.

Tras el paso de lo peor del temporal, que ha provocado importantes inundaciones en buena parte de la provincia, los equipos de emergencia trabajan ahora en la retirada de escombros, lodo y mobiliario urbano arrastrado por la fuerza del agua. Las lluvias han dejado registros históricos, con acumulados que en algunos puntos han superado los 100 litros por metro cuadrado en pocas horas.

Crecida histórica del Guadalhorce y más de 300 incidencias

El temporal ha provocado además una crecida histórica del río Guadalhorce, que llegó a alcanzar una altura media de 3,48 metros, con riesgo de desbordamiento. En total, se han contabilizado más de 300 incidencias en la provincia de Málaga, relacionadas con anegaciones, rescates y cortes de tráfico.

En las primeras horas de la noche, la población de Cártama ha sido una de las que más incidencias ha registrado, con anegaciones de viviendas, locales, sótanos, garajes, parcelas y la subida del cauce del río Guadalhorce, que ha obligado a trasladar a algunos vecinos de la zona de Doña Ana, según ha informado Emergencias 112.

Además, se han producido algunos desalojos en Alhaurín de la Torre y Cártama de personas que han podido realojarse en un hostal, así como en casa de familiares y amigos.

Varias personas han tenido que ser rescatadas, como en Cártama dos adultos y un menor que fueron atrapados en una casa inundada por el desbordamiento del Arroyo de Valdeurraca y en Nueva Aljaima rescataron en buen estado a otras dos personas que no podían salir de su vivienda

TEMAS

