Cocaína en bombonas de gas a la ida, más de un cuarto de millón de euros a la vuelta

El fugitivo británico detenido hace unos meses en Marbella por distribuir grandes cantidades de cocaína entre Países Bajos y Reino Unido ha admitido su participación en una trama que transportaba la droga oculta en bombonas de gas vacías. Andrew Doran, de 42 años, fue detectado en la Costa del Sol por los investigadores británicos tras delatar su posición accediendo a su banco online. A petición de la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA), la Policía Nacional consiguió localizarlo y detenerlo en la zona de Nueva Andalucía apenas unos días después de que La Opinión informara de su más que probable presencia en la Costa del Sol.

Doran fue extraditado finalmente en octubre y el pasado 12 de diciembre admitió ante el Tribunal de la Corona de Newcastle los cargos de importación de drogas, ingresando de nuevo en prisión hasta que se haga pública la sentencia.

La ANC ha desmenuzado ahora una trama que trascendió tras el desmantelamiento de EncroChat, la plataforma de comunicaciones cifradas en las que el investigado estaba registrado como el usuario jurgensixnineteen. Doran, al que atribuyen una excelente agenda de contactos en Países Bajos, colaboró estrechamente con delincuentes holandeses para facilitar las importaciones, siempre según la agencia policial.

Entre sus colaboradores destaca la figura de Kevin Taylor, loyalmover en Eurochat, ya condenado a 27 años de prisión por los mismos hechos y otro intento de suministrar un lote de 200 kilos de cocaína valorados 68,75 millones de libras.

Modus operandi

La investigación concluye que ambos están detrás de las 12 bombonas de gas que llegaron entre octubre de 2019 y abril de 2020 a las poblaciones de Chatham, Kent, Corby, Northampton y Peterborough con un total de 172 kilos de cocaína.

El modus operandi consistía en cortar las botellas, meter entre 12 y 16 kilos en cada una y luego soldarlas y repintarlas para transportarlas en compartimentos de vehículos que posteriormente también servían para trasladar grandes cantidades de dinero en efectivo. La NCA asegura que Doran encargó a Taylor la recaudación y transporte de enormes sumas que solían alcanzar las 250.000 libras (casi 285.500 euros) por porte.