Condenado a once años de cárcel por abusar de su hijastra menor de edad en Málaga

Un hombre ha sido condenado en Málaga a once años de prisión a un hombre por abusar de forma reiterada durante varios años de una hija menor de edad de la que en ese momento era su mujer.

El acusado mantuvo una relación sentimental con una mujer, con la que se casó y tuvo un hijo. Desde antes de junio de 2017 hasta 2020, este convivió con su pareja y los hijos de esta en el mismo domicilio familiar.

Mientras la madre dormía

La víctima era una de las hijas que convivía en la vivienda, entonces menor de edad, y el acusado aprovechaba que la madre estaba dormida para abusar de la niña en reiteradas ocasiones, contando la niña entre diez y 13 años.

La denuncia se interpuso cuando la víctima tenía 16 años y, como consecuencia de estos hechos, la menor ha sufrido un trastorno ansioso depresivo grave y un síndrome de acomodación a la situación abusiva por el que siente gran culpabilidad por los hechos denunciados, debiendo ser tratada con terapia psicológica.

El acusado negó los hechos y achacó esta denuncia a que tenía "mala relación" con la madre de la niña y expareja porque cuando la interpusieron ya estaban separados y él le pidió la custodia compartida del hijo que tienen en común, pero ella no quería porque decía que lo trataba mal.

Once años de prisión

Sin embargo, estas declaraciones no fueron consideradas probadas, y oor estos hechos, se le ha condenado por un delito continuado de abuso sexual, con la circunstancia que agrava la pena de prevalimiento.

Se le impuso once años de prisión y la prohibición de acercase o comunicarse con la víctima durante 21 años, así como una medida de libertad vigilada por el plazo de diez años, cuyo contenido se determinará una vez cumplida la pena de cárcel.