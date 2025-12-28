Detenido tras saltarse un control en pleno temporal y ser perseguido desde Málaga capital hasta Benalmádena

Con el aviso rojo sobre la provincia de Málaga y en pleno temporal, un hombre ha protagonizado la noche del sábado una persecución policial que se alargó desde la capital de Málaga hasta Benalmádena.

El individuo se saltó un control de la Policía Local en la avenida Valle Inclán, lo que obligó a los efectivos a perseguirlo hasta la localidad de Benalmádena. En este punto, según adelantó el diario Sur, estrelló el coche contra una glorieta.

Tras esto, ha sido fue detenido y se ha abierto una investigación por parte de la Policía Nacional.