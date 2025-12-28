El temporal obliga a desviar 24 vuelos que llegaban al Aeropuerto de Málaga

La noche marcada por la alerta roja que activó la Aemet ante las fuertes precipitaciones que afectaron a la provincia impidió la llegada de 24 vuelos a Málaga.

De los 144 vuelos que estaban programados que llegarían al Aeropuerto de Málaga, 24 tuvieron que ser desviados y 10 tuvieron que esperar para aterrizar.

Desvío de un vuelo que aterrizaba en Málaga el pasado sábado / L.O

Desvío a aeropuertos

Los aviones, procedentes de destinos como Bristol, Bruselas, Milán y Glasgow, Valencia, y Barcelona, entre otros, acabaron aterrizando en los aeropuertos de Sevilla, Almería y Granada/Chauchina, por ser los más cercanos a la zona.

Aterrizaje en Málaga

Por otro lado, entre las 23.50 y las 00.10 horas, diez vuelos que tuvieron que quedarse a la espera del aterrizaje, sobrevolando la provincia, pudieron finalmente aterrizar en Málaga. Estos procedían de destinos como Copenhague, Mánchester, Helsinki, Valencia o Barcelona, entre otros