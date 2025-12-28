Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta rojaTemporal incidenciasSistema ES-ALERTPlan de emergenciaAtrapadoCadáverAccidenteUnicaja
instagramlinkedin

Temportal

El temporal obliga a desviar 24 vuelos que llegaban al Aeropuerto de Málaga

De los 144 aviones que estaban programados que llegarían al Aeropuerto de Málaga, 24 tuvieron que ser desviados y 10 tuvieron que esperar para aterrizar

Varios aviones salen del aeropuerto de Málaga

Varios aviones salen del aeropuerto de Málaga / Álex Zea

Laura Rubio

Laura Rubio

Málaga

La noche marcada por la alerta roja que activó la Aemet ante las fuertes precipitaciones que afectaron a la provincia impidió la llegada de 24 vuelos a Málaga.

De los 144 vuelos que estaban programados que llegarían al Aeropuerto de Málaga, 24 tuvieron que ser desviados y 10 tuvieron que esperar para aterrizar.

Desvío de un vuelo que aterrizaba en Málaga el pasado sábado

Desvío de un vuelo que aterrizaba en Málaga el pasado sábado / L.O

Desvío a aeropuertos

Los aviones, procedentes de destinos como Bristol, Bruselas, Milán y Glasgow, Valencia, y Barcelona, entre otros, acabaron aterrizando en los aeropuertos de Sevilla, Almería y Granada/Chauchina, por ser los más cercanos a la zona.

Noticias relacionadas y más

Aterrizaje en Málaga

Por otro lado, entre las 23.50 y las 00.10 horas, diez vuelos que tuvieron que quedarse a la espera del aterrizaje, sobrevolando la provincia, pudieron finalmente aterrizar en Málaga. Estos procedían de destinos como Copenhague, Mánchester, Helsinki, Valencia o Barcelona, entre otros

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El precio del aceite de oliva virgen repunta al bajar las perspectivas de la campaña actual
  2. Sergio Astorga, el hijo de 'Kike': 'Mi padre no era un apasionado de los virus: era, sobre todo, padre y profesor
  3. El pueblo de Málaga que pasó de ser fundado por Julio César y ver nacer a Blas Infante a ser el mejor destino turístico
  4. Mansour Konte, de héroe de la DANA a vivir bajo un puente en Málaga: ''Necesito ayuda''
  5. Lotería de Navidad 2025 en Málaga I Todo preparado para el inicio del sorteo
  6. Este es el restaurante de Málaga con el “mejor pescaíto” que tiene pescadería propia: se puede comer por menos de 15 euros
  7. Alerta roja en Málaga: fuertes lluvias y tormentas en el Guadalhorce y Costa del Sol
  8. «Málaga se preocupó del desarrollo y no de que hubiera un buen transporte»

Alerta naranja en Málaga: inundaciones, crecidas y más de 130 litros acumulados

Alerta naranja en Málaga: inundaciones, crecidas y más de 130 litros acumulados

El temporal deja más de 300 incidencias en Málaga: anegaciones, rescates y corte de la A-397 en Benahavís

El temporal deja más de 300 incidencias en Málaga: anegaciones, rescates y corte de la A-397 en Benahavís

El temporal obliga a desviar 24 vuelos que llegaban al Aeropuerto de Málaga

El temporal obliga a desviar 24 vuelos que llegaban al Aeropuerto de Málaga

Málaga mantiene la alerta naranja: hay inundaciones y crecidas en los ríos Guadalhorce y Grande

Málaga mantiene la alerta naranja: hay inundaciones y crecidas en los ríos Guadalhorce y Grande

Alertan a la población del entorno del río Guadalhorce por su rápida crecida tras activarse la alerta roja en Málaga

Alertan a la población del entorno del río Guadalhorce por su rápida crecida tras activarse la alerta roja en Málaga

La bodega de Cádiz que ha conquistado al malagueño Antonio Banderas con su vino: "Es de 1728"

La bodega de Cádiz que ha conquistado al malagueño Antonio Banderas con su vino: "Es de 1728"

De trabajar en un banco a la escritura: la autora que encontró en el realismo mágico su refugio creativo

De trabajar en un banco a la escritura: la autora que encontró en el realismo mágico su refugio creativo

La vacunación frente a la gripe en Málaga se acerca ya a las 336.000 personas

La vacunación frente a la gripe en Málaga se acerca ya a las 336.000 personas
Tracking Pixel Contents