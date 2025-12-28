El Gobierno andaluz se compromete a reducir la inundabilidad del río Guadalhorce tras el temporal en Málaga

El Gobierno andaluz se ha comprometido este domingo a seguir trabajando para reducir la inundabilidad del río Guadalhorce en Málaga y ha exigido al Ejecutivo central que construya la presa de Cerro Blanco para evitar inundaciones como las de Cártama.

La delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, ha visitado Estación de Cártama, una de las zonas más afectadas por el temporal de lluvias que ha azotado la provincia este fin de semana y ha defendido que es necesario "seguir ahondando" en medidas de protección y prevención de las inundaciones que se dan en este municipio.

Cártama, muy castigada por esta última alerta roja en Málaga / l.o.

Ha destacado la inversión de la Junta de 12,5 millones de euros en el río Guadalhorce, destinados a su mejora tras las danas de final de año y las borrascas de marzo de 2025, lo que en su opinión ha permitido que cuando han llegado estas lluvias los ríos y cauces estuvieran "en perfecto estado, evitando males mayores".

Presa Cerro Blanco

Navarro, que ha estado acompañada por el alcalde de Cártama, Jorge Gallardo, ha reclamado la construcción de la presa de Cerro Blanco, para prevenir las inundaciones del río Guadalhorce cuando se producen este tipo de fenómenos extremos de lluvias y para almacenar agua.

La representante del Gobierno andaluz también ha resaltado la respuesta "responsable" de la ciudadanía ante los avisos de emergencia emitidos.