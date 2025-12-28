De lagares a Urban Sketchers: el año 2025 en la sección 'Mirando atrás'

Desde abril de 2003, ‘Mirando atrás’, la sección de los domingos, hecha un vistazo al pasado de Málaga en sus monumentos, personajes, hechos o trayectorias profesionales.

De lo más variado se presentó el año 2025, que ahora acaba. Así, comenzó con la presentación de una documentación muy poco conocida del Hotel Miramar, por parte de la escritora Carmen Enciso, coautora de una novela y un libro de historia sobre el establecimiento. Y se cerró con los 60 años del desaparecido Canódromo de Ciudad Jardín que, pese a su estancia fugaz en Málaga, sigue en la memoria de muchos malagueños.

La sección también se hizo eco del décimo quinto aniversario del movimiento de dibujantes callejeros Urban Sketchers Málaga, de las tres décadas del Centro de Fotografía Apertura, así como del 125 aniversario del hundimiento del buque escuela Gneisenau, al volver a hablar, un cuarto de siglo más tarde, con uno de sus mayores expertos, el profesor José Gil Florido.

Además, entre los 45 reportajes que ha deparado este año, de la mano de la plataforma Lagares y Cortijos los lectores pudieron conocer el lagar con pinturas murales barrocas que todavía se conserva en el de Cela de Arriba, Moclinejo.

Y pinturas murales tiene el Molino Alto de Churriana, que fue la vivienda familiar de Remedios González que, a sus 88 años, volvió a las ruinas del molino a compartir sus recuerdos con los lectores de este diario.

Y sin abandonar este antiguo pueblo, anexionado a Málaga en 1905, la Asociación Churriana Histórica recuperó la equipación original del Churriana F.C. de los años 40, que pudo lucir Maximiliano Viñolo, hijo de uno de los jugadores más importantes del equipo en esos años.

También hubo hueco para la reivindicación, con la visita al Parque del Oeste de Alicia von Reiswitz, la hija del escultor alemán afincado en Málaga Stefan von Reiswitz, fallecido en 2019. Alicia apoya la reconversión de esta zona verde en parque museo, por las más de 40 esculturas de su padre con las que cuenta.

Por la sección de los domingos también pasaron el marido, la hija y los amigos de Maribel Pozo, una vecina de Pinares de San Antón fallecida en 2025. La urbanización, con el apoyo del Ayuntamiento, quiso recordarla con un mirador en su memoria, cerca de su querido Monte San Antón.

Y en el Centro Histórico, en las instalaciones del MIMMA, posó para La Opinión la pianista Paula Coronas, que hizo un repaso a sus 25 años de actuaciones en los escenarios.

Patrimonio

En el terreno del patrimonio, el académico Ángel Asenjo presentó el segundo volumen de Arquitectura contemporánea de Málaga, editado por San Telmo; además, Juan Antonio Sánchez López habló de su monografía sobre Pedro de Mena, del que es coautor.

Virgilio Martínez Enamorado, por su parte, fue el coordinador de una voluminosa monografía sobre la Peña de los Enamorados; y Alberto Palomo nos descubrió, gracias a su investigación, la historia y secretos de las capillas de la Catedral.

También en el terreno de los libros, Antonio Lara Villodres y Jesús Moreno Guerrero recuperaron la Historia perdida de la Diputación de Málaga. Y para trabajos igual de originales, el de Álvaro Amaya, Anton Ozomek, David Ortega y Carlos Sánchez, que desentrañaron los misterios de la noria de Martiricos.

Y si hablamos de Patrimonio, fue una satisfacción comprobar cómo la empresa Arathea de Javier Noriega ha restaurado 11 tumbas del Cementerio Inglés.

Por otro lado, nos contó su increíble vida el coronel retirado del Ejército del Aire, el malagueño Carlos de Palma, casi tan viajero como el trotamundos malagueño Ángel Rodríguez Vergara; y toda una carrera de éxito en la hostelería ha sido la del también malagueño Andrés Hidalgo. El año que viene, con su venia, seguimos.