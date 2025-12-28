Málaga mantiene la alerta naranja después de un temporal que dejó inundaciones, crecidas y más de 130 litros acumulados

El temporal que azotó a Málaga este sábado y que obligó a activar la alerta roja empieza a estabilizarse, descendiendo el aviso a naranja en la Axarquía y amarillo en el resto de la provincia. Las lluvias dejaron un acumulado de 130 litros en doce horas y una crecida histórica del Guadalhorce.

Alertas

El aviso rojo permaneció vigente hasta las 4.00 horas, con el foco puesto en las franjas donde se espera la mayor intensidad de lluvia, Ronda, Costa del Sol y Guadalhorce, y mantiene el aviso amarillo hasta las 09.59 horas, en las zonas Sol y Guadalhorce; mientras en la Axarquía durará hasta las 15.00 horas

Mapa de la alerta naranja y amarilla en Málaga de la Aemet / L.O

Mientras tanto, el resto de la provincia malagueña continuará bajo aviso naranja, lo que mantiene un escenario de peligro importante en otras comarcas, aunque con umbrales inferiores al nivel rojo.

Acumulado

El punto en el que se han registrado más precipitaciones, 130 litros, ha sido en Fahala, un río que discurre entre Alhaurín el Grande y Cártama y que es un afluente del río Guadalhorce.

Precisamente en ese río, a su paso por Cártama, se han registrado casi 100 litros por metro cuadrado en doce horas en varios puntos, según los datos de SAIH Hidrosur.

Málaga sufre los efectos del viento y la lluvia durante la alerta naranja / LMA

También se han registrado casi 70 litros por metro cuadrado en doce horas en Coín, 55 litros en Villanueva de la Concepción, 52 litros en Tolox y 42 en Casarabonela.

Antes de las intensas lluvias en esta zona, se habían producido en otros municipios como Marbella, que acumula casi 73 litros en 24 horas; en Ardales, con 80 litros; el embalse de la Concepción y Ojén, con alrededor de 60 litros en el último día.

Crecida de ríos

El río Guadalhorce ha experimentado una crecida histórica, con peligro de desbordamiento, por haber alcanzado una altura media de 3,48 metros, según datos de Red Hidrosur, aunque esta madrugada ha registrado una crecida que lo llevó hasta los 5,77 metros y lo había tenido en nivel rojo desde las 23.00 horas. Esto ha hecho que consiga un caudal de 371,35 m3.

Otros ríos que han experimentado grandes crecidas han sido el río Grande y el río Campanillas, que alcanzaron un nivel medio de 1,04 y 1,05 respectivamente

Incidencias

El temporal ha dejado por el momento 304 incidencias en la provincia, donde se han producido algunos desalojos y rescates en los municipios de Alhaurín de la Torre y Cártama por inundaciones.

En las primeras horas de la noche, la población de Cártama ha sido una de las que más incidencias ha registrado, con anegaciones de viviendas, locales, sótanos, garajes, parcelas y la subida del cauce del río Guadalhorce, que ha obligado a trasladar a algunos vecinos de la zona de Doña Ana, según ha informado Emergencias 112.

La Opinión

Además, se han producido algunos desalojos en Alhaurín de la Torre y Cártama de personas que han podido realojarse en un hostal, así como en casa de familiares y amigos.

Varias personas han tenido que ser rescatadas, como en Cártama dos adultos y un menor que fueron atrapados en una casa inundada por el desbordamiento del Arroyo de Valdeurraca y en Nueva Aljaima rescataron en buen estado a otras dos personas que no podían salir de su vivienda.

Trenes parados y vuelos desviados

En cuanto a las incidencias en vías de comunicación, hasta cinco trenes de cercanías quedaron parados en estaciones y apeaderos entre Los Prados y Benalmádena por los efectos de las lluvias anoche.

Por otro lado, 24 vuelos de los 444 que llegaban ayer al Aeropuerto de Málaga fueron desviados a Almería, Sevilla y Granada.

Diez vuelos pudieron aterrizar en la provincia sobre las 00.00 horas, después de estar dando vueltas.