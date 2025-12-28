Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta rojaTemporal incidenciasSistema ES-ALERTPlan de emergenciaAtrapadoCadáverAccidenteUnicaja
instagramlinkedin

Temporal

Málaga mantiene la alerta naranja después de un temporal que dejó inundaciones, crecidas y más de 130 litros acumulados

El río Guadalhorce ha experimentado una crecida histórica, con peligro de desbordamiento, por haber alcanzado una altura media de 3,48 metros

Se han registrado más de 300 incidencias, con anegaciones, rescates y cortes de tráfico

El pueblo de Cártama, muy castigado por la alerta roja

El pueblo de Cártama, muy castigado por la alerta roja

La Opinión

Laura Rubio

Laura Rubio

Málaga

El temporal que azotó a Málaga este sábado y que obligó a activar la alerta roja empieza a estabilizarse, descendiendo el aviso a naranja en la Axarquía y amarillo en el resto de la provincia. Las lluvias dejaron un acumulado de 130 litros en doce horas y una crecida histórica del Guadalhorce.

Alertas

El aviso rojo permaneció vigente hasta las 4.00 horas, con el foco puesto en las franjas donde se espera la mayor intensidad de lluvia, Ronda, Costa del Sol y Guadalhorce, y mantiene el aviso amarillo hasta las 09.59 horas, en las zonas Sol y Guadalhorce; mientras en la Axarquía durará hasta las 15.00 horas

Mapa de la alerta naranja y amarilla en Málaga de la Aemet

Mapa de la alerta naranja y amarilla en Málaga de la Aemet / L.O

Mientras tanto, el resto de la provincia malagueña continuará bajo aviso naranja, lo que mantiene un escenario de peligro importante en otras comarcas, aunque con umbrales inferiores al nivel rojo.

Acumulado

El punto en el que se han registrado más precipitaciones, 130 litros, ha sido en Fahala, un río que discurre entre Alhaurín el Grande y Cártama y que es un afluente del río Guadalhorce.

Precisamente en ese río, a su paso por Cártama, se han registrado casi 100 litros por metro cuadrado en doce horas en varios puntos, según los datos de SAIH Hidrosur.

Málaga sufre los efectos del viento y la lluvia durante la alerta naranja

Málaga sufre los efectos del viento y la lluvia durante la alerta naranja / LMA

También se han registrado casi 70 litros por metro cuadrado en doce horas en Coín, 55 litros en Villanueva de la Concepción, 52 litros en Tolox y 42 en Casarabonela.

Antes de las intensas lluvias en esta zona, se habían producido en otros municipios como Marbella, que acumula casi 73 litros en 24 horas; en Ardales, con 80 litros; el embalse de la Concepción y Ojén, con alrededor de 60 litros en el último día.

Crecida de ríos

El río Guadalhorce ha experimentado una crecida histórica, con peligro de desbordamiento, por haber alcanzado una altura media de 3,48 metros, según datos de Red Hidrosur, aunque esta madrugada ha registrado una crecida que lo llevó hasta los 5,77 metros y lo había tenido en nivel rojo desde las 23.00 horas. Esto ha hecho que consiga un caudal de 371,35 m3.

Otros ríos que han experimentado grandes crecidas han sido el río Grande y el río Campanillas, que alcanzaron un nivel medio de 1,04 y 1,05 respectivamente

Incidencias

El temporal ha dejado por el momento 304 incidencias en la provincia, donde se han producido algunos desalojos y rescates en los municipios de Alhaurín de la Torre y Cártama por inundaciones.

En las primeras horas de la noche, la población de Cártama ha sido una de las que más incidencias ha registrado, con anegaciones de viviendas, locales, sótanos, garajes, parcelas y la subida del cauce del río Guadalhorce, que ha obligado a trasladar a algunos vecinos de la zona de Doña Ana, según ha informado Emergencias 112.

Alerta roja en Málaga: crecida del río Guadalhorce

Alerta roja en Málaga: crecida del río Guadalhorce

La Opinión

Además, se han producido algunos desalojos en Alhaurín de la Torre y Cártama de personas que han podido realojarse en un hostal, así como en casa de familiares y amigos.

Varias personas han tenido que ser rescatadas, como en Cártama dos adultos y un menor que fueron atrapados en una casa inundada por el desbordamiento del Arroyo de Valdeurraca y en Nueva Aljaima rescataron en buen estado a otras dos personas que no podían salir de su vivienda.

Trenes parados y vuelos desviados

En cuanto a las incidencias en vías de comunicación, hasta cinco trenes de cercanías quedaron parados en estaciones y apeaderos entre Los Prados y Benalmádena por los efectos de las lluvias anoche.

Por otro lado, 24 vuelos de los 444 que llegaban ayer al Aeropuerto de Málaga fueron desviados a Almería, Sevilla y Granada.

Noticias relacionadas y más

Diez vuelos pudieron aterrizar en la provincia sobre las 00.00 horas, después de estar dando vueltas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El precio del aceite de oliva virgen repunta al bajar las perspectivas de la campaña actual
  2. Sergio Astorga, el hijo de 'Kike': 'Mi padre no era un apasionado de los virus: era, sobre todo, padre y profesor
  3. El pueblo de Málaga que pasó de ser fundado por Julio César y ver nacer a Blas Infante a ser el mejor destino turístico
  4. Mansour Konte, de héroe de la DANA a vivir bajo un puente en Málaga: ''Necesito ayuda''
  5. Lotería de Navidad 2025 en Málaga I Todo preparado para el inicio del sorteo
  6. Este es el restaurante de Málaga con el “mejor pescaíto” que tiene pescadería propia: se puede comer por menos de 15 euros
  7. Alerta roja en Málaga: fuertes lluvias y tormentas en el Guadalhorce y Costa del Sol
  8. «Málaga se preocupó del desarrollo y no de que hubiera un buen transporte»

Alerta naranja en Málaga: inundaciones, crecidas y más de 130 litros acumulados

Alerta naranja en Málaga: inundaciones, crecidas y más de 130 litros acumulados

El temporal deja más de 300 incidencias en Málaga: anegaciones, rescates y corte de la A-397 en Benahavís

El temporal deja más de 300 incidencias en Málaga: anegaciones, rescates y corte de la A-397 en Benahavís

El temporal obliga a desviar 24 vuelos que llegaban al Aeropuerto de Málaga

El temporal obliga a desviar 24 vuelos que llegaban al Aeropuerto de Málaga

Málaga mantiene la alerta naranja: hay inundaciones y crecidas en los ríos Guadalhorce y Grande

Málaga mantiene la alerta naranja: hay inundaciones y crecidas en los ríos Guadalhorce y Grande

Alertan a la población del entorno del río Guadalhorce por su rápida crecida tras activarse la alerta roja en Málaga

Alertan a la población del entorno del río Guadalhorce por su rápida crecida tras activarse la alerta roja en Málaga

La bodega de Cádiz que ha conquistado al malagueño Antonio Banderas con su vino: "Es de 1728"

La bodega de Cádiz que ha conquistado al malagueño Antonio Banderas con su vino: "Es de 1728"

De trabajar en un banco a la escritura: la autora que encontró en el realismo mágico su refugio creativo

De trabajar en un banco a la escritura: la autora que encontró en el realismo mágico su refugio creativo

La vacunación frente a la gripe en Málaga se acerca ya a las 336.000 personas

La vacunación frente a la gripe en Málaga se acerca ya a las 336.000 personas
Tracking Pixel Contents