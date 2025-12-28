Mensaje
Moreno manda su apoyo a los vecinos de Alhaurín el Grande y lamenta las víctimas y desaparecidos por el temporal
Juanma Moreno ha lamentado la pérdida de dos jóvenes en un incendio y la de un vecino arrastrado por el río Fahala en Alhaurín el Grande, enviando su apoyo a las familias afectadas
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha mandado este domingo un mensaje de ánimo a los vecinos del municipio malagueño de Alhaurín el Grande, su pueblo natal y que ha sido una de las localidades afectadas por las fuertes precipitaciones registradas durante este fin de semana.
A través de su cuenta oficial de 'X' Moreno ha lamentado el fallecimiento de dos jóvenes en un incendio el pasado jueves en dicho municipio, así como la muerte de un vecino tras haber sido arrastrado por el río Fahala este domingo, donde otra persona sigue desaparecida.
Bajo este contexto, ha trasladado su apoyo a los familiares y amigos de las víctimas vecinas de Alhaurín El Grande, al igual que a los seres queridos del motorista arrastrado por el río en la localidad de Íllora (Granada).
"Todo mi cariño a sus familiares y amigos y a mis paisanos. Y mi afecto también para los seres queridos de la persona a la que también se está buscando en Íllora tras el temporal. Andalucía está con vosotros en estos momentos difíciles", ha concluido.
- El precio del aceite de oliva virgen repunta al bajar las perspectivas de la campaña actual
- Sergio Astorga, el hijo de 'Kike': 'Mi padre no era un apasionado de los virus: era, sobre todo, padre y profesor
- El pueblo de Málaga que pasó de ser fundado por Julio César y ver nacer a Blas Infante a ser el mejor destino turístico
- Mansour Konte, de héroe de la DANA a vivir bajo un puente en Málaga: ''Necesito ayuda''
- Lotería de Navidad 2025 en Málaga I Todo preparado para el inicio del sorteo
- Este es el restaurante de Málaga con el “mejor pescaíto” que tiene pescadería propia: se puede comer por menos de 15 euros
- Alerta roja en Málaga: fuertes lluvias y tormentas en el Guadalhorce y Costa del Sol
- «Málaga se preocupó del desarrollo y no de que hubiera un buen transporte»