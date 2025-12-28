Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Recomiendan a vecinos de Santa Amalia subir a pisos superiores por precaución ante las lluvias en Málaga

El Ayuntamiento de Cártama ha elevado el plan de emergencia municipal a fase 1, cortando la carretera A-7057 y pidiendo precaución extrema ante las fuertes precipitaciones en la zona

Crecida del río Guadalhorce a su paso por Cártama (Málaga)

Crecida del río Guadalhorce a su paso por Cártama (Málaga) / ayuntamiento cártama

EP

Málaga

Protección Civil de Málaga está recomendando por la megafonía de sus vehículos a los vecinos de Santa Amalia, en la zona de Campanillas, que suban a los pisos superiores de sus viviendas por precaución debido a las lluvias que se están registrando en la zona, que permanece en aviso rojo por precipitaciones.

Desde el Ayuntamiento han informado en un mensaje en redes sociales que algunos de ellos están desalojando las casas y desplazándose a hogares de familiares.

También, según ha detallado el Consistorio, van a tener la posibilidad de alojarse en la asociación de vecinos El Romeral, en Alhaurín de la Torre, la zona segura más cercana.

Entre otras actuaciones, también efectivos de Málaga están alertando a la población del entorno del río Guadalhorce ante su rápida crecida. Asimismo, han detallado que se ha reforzado la vigilancia en Campanillas, Churriana y Carretera de Cádiz.

En este momento, en la capital hay 27 dotaciones de Policía Local, ocho de Bomberos y seis de Protección Civil actuando, según han precisado en el mensaje.

Además, el Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) de Málaga ha quedado constituido en el Centro Municipal de Emergencias a las 22.45 horas. Cabe recordar que el Consistorio ha informado en la noche de este pasado sábado que el plan territorial de emergencia de Protección Civil Local de Málaga ha pasado a fase de emergencia, situación operativa 1.

A-7057, cortada

Por otro lado, El Ayuntamiento del municipio malagueño Cártama ha informado de que está cortada la carretera A-7057 entre la localidad y Estación de Cártama tras las lluvias que se registran en la zona, que permanece en aviso rojo por precipitaciones.

El Ayuntamiento ha elevado el plan de emergencia municipal a fase 1 debido a las fuertes precipitaciones y el aviso rojo. Desde el Consistorio de Cártama han pedido máxima precaución y no hacer desplazamientos. También precaución en las calles por arquetas que pueden estar levantadas.

De igual modo, se recomienda evitar zonas cercanas a ríos y arroyos ante la posibilidad de crecidas. Sobre el terreno efectivos de Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, Bomberos y Operativos del Ayuntamiento están para atender las incidencias generadas.

A lo largo de este pasado sábado, el servicio Emergencias 112 Andalucía ha atendido más de sesenta incidencias relacionadas con las lluvias caídas a lo largo del día en toda la comunidad, siendo la provincia de Málaga la más afectada por las precipitaciones.

