El Río Guadalhorce alcanza sus máximos históricos tras las lluvias del sábado

Las intensas lluvias registradas desde este pasado sábado, que llegaron a un acumulado de 130 litros en doce horas, han supuesto la crecida del río Guadalhorce hasta llegar a su máximo histórico. a su paso por Cártama (Málaga), que ha alcanzado su máximo histórico de 5,80 metros.

Los puntos los donde más ha llovido son la Costa del Sol y el Valle del Guadalhorce, especialmente en en Fahala, un río que discurre entre Alhaurín el Grande y Cártama y que es un afluente del río Guadalhorce.

Niveles máximos del Guadalhorce

Es en este último, a su paso por Cártama, donde se han registrado casi 100 litros por metro cuadrado en doce horas en varios puntos, según los datos de SAIH Hidrosur. Tanto es así que el calado alcanzó el máximo histórico de 5,80 metros a las 00.55 horas, activando el nivel rojo y superando los 5,52 metros del pasado marzo de 2025.

A las 22.17 horas, desde el SAIH se envió mensaje de alerta en Cártama a Emergencias, alertando de que el nivel había subido a 4,14 metros, (nivel naranja) y sobre las 00.55 horas, se alcanzó el nivel máximo. De esta forma, en tan solo dos horas se superaron los 1.000 m3/sg de caudal, según datos de Red Hidrosur.

Más tarde, sobre las 04.00 horas, la tendencia era de descenso, hasta alcanzar el nivel actua de 3,20 metros, activando el nivel amarillo.

Río Grande y Río Campanillas

Otro río que ha experimentado un aumento de caudal es el río Grande, el cual activó el nivel amarillo durante las lluvias, hasta estabilizarse y llegar a un nivel de 1,04 metros.

En el Río Campanillas en torno a las 01.00 horas se produjeron lluvias intensas en la zona que motivaron la subida de nivel del cauce a nivel amarillo, pero sobre las 03.00 horas comenzó a bajar hasta situarse en el nivel actual de 1,05 metros.

Embalses

En cuanto a la situación de los embalses, actualmente almacenan 300,6 hm3, que supone el 49,8% de su capacidad, tras haber acumulado unos nueve hm3 este sábado

El el embalse de Casasola está al 46,5% de su capacidad y ha almacenado en torno un hectómetro cúbico (hm3) en este episodio.

Así, en La Viñuela han entrado unos 400.000 m3; en la Concepción 3,5 hm3 y en el Conde algo más de 2 hm3.

Alertas desactivadas

Tras una jornada marcada por las fuertes lluvias, donde la Aemet activó la alerta roja, finalmente Málaga deja atrás los avisos, reestableciendo la normalidad. Sin embargo, la lluvia ha dejado más de 300 incidencias en toda la provincia, tales como anegaciones de viviendas, rescates y desalojos. Actualmente se siguen realizando trabajos para arreglar los destrozos provocados por las lluvias y el desbordamiento de ríos.