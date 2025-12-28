Tareas de limpieza y reparación en la provincia de Málaga tras un temporal que deja 45 salidas de los bomberos

La Diputación de Málaga se centra en las tareas de limpieza y reparación tras un temporal que ha dejado 45 salidas de los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB).

Desde que comenzaran las fuertes lluvias y rachas de viento en la mañana de este pasado sábado, 27 de diciembre, los servicios de mantenimiento de carreteras de la red provincial de la Diputación, también han trabajado en la retirada de piedras y árboles sobre la calzada en las comarcas de Guadalhorce y Serranía de Ronda. De igual modo, los efectivos del CPB se encuentran colaborando en la búsqueda una de las dos personas que siguen desaparecidas en Alhaurín el Grande.

Tareas de limpieza tras el duro temporal sufrido en Málaga. / l.o.

Derrumbamientos

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente de la Diputación y presidente del Consorcio Provincial de Bomberos, Manuel Marmolejo, que ha indicado que los efectivos del CPB han actuado en la retirada de elementos de 22 derrumbamientos o caídas; 13 inundaciones, siete rescates de personas, tres incidencias de tráfico, además de en la búsqueda de dos desparecidos.

Asimismo, ha informado que desde las 10.00 horas se encuentran trabajando en labores de limpieza en varios puntos del municipio de Cártama para colaborar en el restablecimiento de la normalidad tras los daños ocasionados por el temporal.

El municipio de Cártama es el que más incidencias ha registrado de entre las que ha participado el CPB, ascendiendo a una quincena, seguida de Torremolinos con nueve y Estepona con cinco.

Gran cantidad de barro y lodo el que se acumula en las calles de la provincia de Málaga afectada por el temporal / l.o.

En cuanto a la caída o riesgo de caída de elementos del mobiliario urbano, Torremolinos es donde se ha registrado el mayor número de actuaciones con un total de siete.

El CPB ha actuado en el desprendimiento de iluminación navideña en la vía pública, de una farola, una chapa de grandes dimensiones, una palmera y cascotes de un edificio. Con riesgo de caída han actuado en luces y un cartel de Navidad.

En Alhaurín de la Torre se han caído un par de árboles, sobre un poste de alta tensión y de telefonía y también se ha actuado sobre una rama con riesgo de caída y un tejado.

Por otro lado, en Cártama también se he caído un poste de telefonía, un árbol y se ha actuado en una pérgola que corría peligro de desprendimiento. En Estepona se ha desprendido una cornisa y se ha caído un árbo parcialmente.

Asimismo, en Rincón de la Victoria se ha desprendido una chapa, tubos y se ha inclinado una farola. En Vélez-Málaga se ha registrado un árbol con riesgo de caída y un cartel publicitario en las mismas condiciones.

Málaga, y muy especialmente Cártama, vivieron una jornada complicada a causa de la alerta roja por lluvias / Gregorio Marrero

Incidencias en el tráfico

A estas se suman las incidencias de tráfico con motivo de caídas en la vía, como las registradas en Torremolinos en la calle Playa Dorada y en la Ronda Alta de Benyamina. Asimismo, dos árboles han caído sobre la carretera en Chilches y la vía pública, en Vélez-Málaga.

En cuanto a las inundaciones, Cártama ha registrado el mayor número de inundaciones donde ha actuado el CPB. También han actuado en Estepona, Manilva y Pizarra.

De igual modo, en Cártama Estación se ha actuado en un local inundado y en garajes subterráneo y en las calles Marbella y Francia; un local, una vivienda con seis personas atrapadas; así como han realizado labores de limpieza.

En Manilva, en concreto, en la zona de San Luis de Sabinillas, se ha actuado en una vivienda donde entraba mucha agua por el salón, en Estepona sobre balsa de agua en la vía. Por otra parte en Torrox han actuado en una vivienda donde entraba agua por el tejado, así como en otra vivienda en Pizarra (Zalea).

Crecida en el río Guadalhorce. / l.o.

Rescates

Asimismo, han indicado que los rescates de personas atrapadas por las lluvias ascienden a siete. En Cártama se ha procedido rescates en viviendas y en la vía urbana, dos de ellas con embarcación. Destaca en Cártama Estación el rescate de una persona en El Pilarejo.

Lo mismo ha ocurrido en Alhaurín de la Torre. En Frigiliana han tenido proceder a la apertura de puertas de una vivienda para el rescate de un varón; en Estepona el rescate de personas encerradas en un ascensor. En Ronda también se ha rescatado a una persona en zona de montaña.

Muchos problemas en las carreteras afectadas por las lluvias / Gregorio Marrero

Restos sólidos y agua en las carreteras

En cuanto a la red provincial de carreteras, durante este pasado sábado cayeron dos pinos de grandes dimensiones en el PK 16 de la carretera MA-5401 (a cuatro kilómetros de Casarabonela), por lo que estuvo cortado el tráfico, pero se restableció en horas.

En la zona Guadalhorce, los servicios de mantenimiento de carreteras de la red provincial de la Diputación de Málaga trabajaron la pasada madrugada en la restitución de la circulación en la MA-5401; retirada de desprendimientos en la MA-5403 y MA-3304; arrastres de tierras por algunos arroyos sobre la MA-3400, causando algunos daños en el punto kilométrico 2 y retirada de barro en la calzada en la MA-4402.

Por otra parte, la obra de drenaje transversal del punto kilométrico dos de la MA-3400 se ha roto tras erosionar el agua la base del terraplén. Los operativos del servicio de mantenimiento de la red provincial se encuentran señalizando y delimitando la zona para evitar que los vehículos circulen sobre la zona desestabilizada. Reconstruirán el terraplén de inmediato ante el riesgo de colapso de la carretera en ese punto.

Serranía de Ronda

En la Serranía de Ronda se han registrado incidencias leves, como algunos desprendimientos pequeños de rocas en las carreteras MA-8400, MA-8305 y MA-8302. En la MA-8401 continúan retirando desprendimientos de rocas en el punto kilómetrico 7.

Por otro lado, el Consorcio de Residuos de la Diputación de Málaga realizó con normalidad sus tareas excepto en los tramos de carreteras y vías cortadas. Este domingo se encuentran evaluando los daños, sobre todo en Coín y Alhaurín el Grande para reponer contenedores en el menor tiempo posible. En cuanto al Consorcio de Aguas, se encuentran inspeccionando las estaciones de Guadalhorce para evaluar los alcances de las lluvias.