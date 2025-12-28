Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La vacunación frente a la gripe en Málaga se acerca ya a las 336.000 personas

La Consejería hace hincapié en la importancia de que se vacunen los grupos de riesgo (mayores de 60, niños hasta 5 años, embarazadas y personas con enfermedades crónicas). A buen ritmo la vacunación de Covid

Más de trescientos mil malagueños han pasado ya por los centros sanitarios para vacunarse contra la gripe.

Más de trescientos mil malagueños han pasado ya por los centros sanitarios para vacunarse contra la gripe. / ep

La Opinión

Málaga

Las últimas cifras de vacunación ofrecidas por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias que lidera Antonio Sanz ofrecen el dato relevante de que ya se han vacunado 335.459 personas de la gripe y 137.072 de la covid en Málaga. En Andalucía las cifras hablan ya de 1.862.131 personas frente a la gripe y 763.899 frente a la covid.

Por provincias, en Almería se han vacunado 150.200 personas de gripe y 54.030 frente a la covid; en Cádiz, 234.243 y 92.812, respectivamente; en Córdoba, 197.618 de gripe y 76.156 de covid; en Granada, 230.706 de gripe y 93.374 de covid; en Huelva, 103.133 y 42.232; en Jaén 174.212 y 61.966; en Málaga, los ya citados 335.459 y 137.072; y en Sevilla, se han administrado 436.560 dosis de vacuna antigripal y 206.257 de covid.

12/11/2020 Un sanitario de Cruz Roja se prepara para administrar la vacuna contra la gripe en un punto de vacunación instalado en Aranjuez, Madrid (España), a 12 de noviembre de 2020. La Comunidad de Madrid ha vacunado este 2020 a cerca de 845.000 madrileños frente a la gripe, un 10% más con respecto al mismo periodo del año pasado. La campaña, bajo la coordinación de la Dirección General de Salud Pública, se desarrolla en un total de 859 puntos de vacunación, como este de Aranjuez, en los centros de Atención Primaria (centros de salud y consultorios), hospitales del SERMAS, en el Centro de Vacunación de la Comunidad de Madrid, en los centros municipales del Ayuntamiento de Madrid, en hospitales y centros médicos privados acreditados, y en otras instituciones como residencias de mayores, instituciones penitenciarias, etc. SALUD Jesús Hellín - Europa Press

Un sanitario de Cruz Roja se prepara para administrar la vacuna contra la gripe. / ep

Grupos de riesgo

En su última intervención pública, Antonio Sanz insistió en la importancia de la vacunación en los grupos de riesgo (mayores de 60 años, niños de 6 a 59 meses, embarazadas, personas con enfermedades crónicas y convivientes) ya que la tasa de síndrome gripal se ha duplicado en una semana. En concreto, dicha tasa ha pasado en la última semana de 38,1 a 79 casos por 100.000 habitantes, más del doble de hace 7 días.

Antonio Sanz recordó que en Andalucía está en marcha el plan de acción frente a la gripe, así como el Plan de Alta Frecuentación en los centros sanitarios para atender los picos de demanda relacionados con las infecciones respiratorias agudas.

Mayor cobertura

Este plan contempla la mejora de la vigilancia virológica, para lo que se ha ampliado el número de médicos centinelas que transmiten información. También se han incrementado los indicadores con los que se mide la presión asistencial derivada de las infecciones respiratorias agudas a través de urgencias y se ha previsto el aumento de la cobertura vacunal en los grupos de riesgo. Para ello, se han movilizado a todos los profesionales sanitarios, colegios de profesionales, asociaciones de pacientes y personas mayores.

La inmunización de los menores de seis meses frente al virus respiratorio sincitial (VRS), principal causante de la bronquiolitis, ha alcanzado ya una cobertura del 94,6%, con un total de 39.884 bebés inmunizados, incluidos los prematuros menores de 12 meses y los menores de dos años con patologías graves.

Noticias relacionadas y más

El consejero, que subrayó que la vacuna es «segura, eficaz y gratuita» y ha insistido en que se trata de la mejor forma de protegernos y proteger a las personas mayores y los niños, ha agradecido una vez más a los profesionales sanitarios, especialmente de enfermería, su contribución para el buen desarrollo de esta campaña de vacunación.

