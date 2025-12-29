Los bocadillos más famosos de Italia llegan al Centro de Málaga: "Grandes, cargados y con pan extracrujientes"

Los bocadillos más virales y famosos de toda Italia, conocidos como 'schiacciata', ya han llegado al Centro de Málaga a un nuevo local de 'take away' en el que se pueden degustar estos bocados que sus propios clientes definen como "grandes, cargados y con un pan extracrujiente".

Este nuevo negocio es 'Kiena Kiena', un establecimiento que ofrece esta tradición italiana con más de 20 combinaciones de bocadillos diferentes, sus salsas caseras y todos sus embutidos importados desde Italia y cortados al momento.

Precios y opciones en este negocio de bocadillos italianos en Málaga

Además, este local situado en la Plaza de los Mártires Ciriaco y Paula, junto a la iglesia de los Mártires, cuenta con opciones veganas y vegetarianas.

Un novedoso establecimiento de la capital malagueña que ofrece sus productos 'take away' con toda clase de bocadillos por un precio de entre 5 y 13 euros.

Más de 20 bocadillos diferentes

Esta tradición culinaria italiana trae hasta Málaga toda clase de 'schiacciatas', como 'La Porca', con casi un kilo de peso conformado por porchetta d'Ariccia, crema de cebolla agridulce y patatas en dos texturas al sabor del romero.

Entre su amplia carta también se encuentra 'La Mortadella', con mortadela de Bologna, crema de pistacho casera, stracciatella de burrata y trozos de pistacho; o 'La Carbonara', con guanciale crujiente y en lonchas, crema de carbonara, y crema de pecorino y pimienta negra.

Bocadillos dulces por 5 euros

A estos se suman 'La Tartufada', con prosciutto cotto, crema de trufa, scamorza ahumada y crema de cebolla caramelizada; 'La Tina', con salami milano, queso fontina y aceite virgen extra, o 'La Lella', con mozzarella, tomate fresco, albahaca, pimienta negra y aceite.

Y para los amantes del dulce, este restaurante ofrece sus bocadillos dulces por cinco euros, como 'La Nutellona', una 'schiacciata' caliente con Nutella y avellanas tostadas.

Ubicación y horario de este nuevo negocio de Málaga

Los clientes también pueden disfrutar de 'La Bianca', con crema de chocolate blanco y trozos de pistacho, o la 'Tiramisu', compuesta por savoiardi bañados en café, crema de mascarpone y cacao.

Todos estos platos y muchos más se pueden encontrar en su local de la Plaza de los Mártires Ciriaco y Paula número 4 todos los días de la semana de 12.00 a 23.00 horas.