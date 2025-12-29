Detenido un empleado de un salón de juegos en Ronda que creaba premios ficticios para cobrarlos

El empleado de un salón de juegos en Ronda ha sido detenido por estafa, al crear premios ficticios que luego él mismo cobraba, apropiandose de más de 25.000 euros.

Modus operandi complejo

El autor de los cobros, de 35 años, había creado un modus operandi de cierta complejidad creaba desde el portátil del salón esos cargos internos de dinero, los cuales transfería a la máquina del cambio, sin justificar, para hacer pasar estas cargas internas por premios a pagar a supuestos clientes. Al enviar dichas cargas como premios lograba que la máquina expidiera el dinero de las falsas gratificaciones.

De este modo, se iba lucrando con dinero del salón de juegos, dificultando con esta técnica que la empresa detectara las sustracciones, ya que las máquinas reportaban tales cargas como premios obtenidos y cobrados por la clientela.

Los investigadores comprobaron que el empleado había realizado más de una treintena de cobros, en el periodo de un mes, y tras la constatación de los hechos fue detenido por un presunto delito de estafa.

Investigación

Las investigaciones se iniciaron a raíz de la denuncia de la propietaria del establecimiento que manifestaba que uno de sus empleados se estaba apropiando de dinero de la empresa, cantidad que ascendía a más de 25.000 euros.

Tras la denuncia presentada por la propietaria del salón se iniciaron una serie de gestiones con la finalidad de confirmar la principal hipótesis que señalaba a un empleado del establecimiento como presunto autor de los hechos, así como para determinar el total del perjuicio causado.