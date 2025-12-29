La Diócesis de Málaga brindará ayuda "en lo que sea necesario" a los afectados por las lluvias

La Diócesis de Málaga ha mostrado su apoyo y disposición para ayudar a las personas afectadas por las inundaciones registradas este fin de semana en distintos puntos de la provincia, especialmente en los municipios de Cártama y Alhaurín el Grande.

El obispo de Málaga, José Antonio Satué, se ha puesto en contacto en la mañana de este lunes 29 de diciembre con los párrocos y alcaldes de las localidades afectadas, trasladando, en nombre de la Iglesia Diocesana, un mensaje de cercanía, solidaridad y apoyo ante la difícil situación provocada por las intensas lluvias.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el prelado ha expresado su "más sincera solidaridad con todos los habitantes de la zona de Cártama y de Alhaurín el Grande, afectada por las inundaciones", y ha elevado una oración por las víctimas del temporal.

En este sentido, el obispo ha señalado que reza “especialmente por la persona fallecida, por la que aún se encuentra desaparecida, así como por las familias afectadas y por quienes trabajan duro para que se vaya restableciendo, en lo posible, la normalidad”.

Colaboración

Asimismo, Satué ha confirmado la plena disposición de la Iglesia malagueña para colaborar en las tareas de ayuda, indicando que “las parroquias y los servicios de las Cáritas Parroquiales y de Cáritas Diocesana de Málaga están pendientes para apoyar en lo que sea necesario”.

La Diócesis mantiene así abiertos sus recursos asistenciales y solidarios para atender a las personas damnificadas por el temporal, en coordinación con las autoridades locales y los servicios de emergencia.