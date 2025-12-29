El Infoca continúa con las tareas de limpieza tras las inundaciones en Cártama

Los operativos de emergencia continúan este lunes las labores de limpieza y acondicionamiento de calles, negocios y viviendas afectadas por las inundaciones provocadas por el intenso temporal de lluvias del fin de semana en el municipio malagueño de Cártama, el más castigado por el episodio meteorológico.

En estos trabajos participan servicios municipales y provinciales, así como efectivos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca), que se han vuelto a desplegar este lunes para actuar en el viario urbano y otras infraestructuras dañadas.

En total, el Infoca trabaja en la zona con 18 efectivos y dos vehículos autobomba, después de que durante la jornada del domingo se realizaran las actuaciones más urgentes.

Inundaciones en Cártama tras el temporal del sábado en Málaga / Gregorio Marrero

Los accesos a la localidad permanecen operativos desde este domingo, aunque las autoridades recomiendan extremar la precaución en aquellas zonas donde aún se acumula barro y restos arrastrados por el agua.

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, informó de la activación de medios del Plan Infoca para apoyar al municipio de Cártama, una de las localidades más afectadas por las intensas lluvias. Según detalló en un mensaje en la red social X, se desplazaron siete grupos de bomberos forestales, una Brica, dos técnicos de operaciones, un encargado, el director del COP y cinco autobombas.

Además, se mantuvieron prealertados nuevos efectivos, entre ellos una Brica, tres grupos de especialistas y dos autobombas más, por si fuera necesario ampliar el despliegue en la provincia de Málaga.

Más de 300 incidencias

El temporal que afecta a Andalucía desde el pasado sábado ha dejado 339 incidencias, la mayoría concentradas en la provincia de Málaga, que ha registrado 304 avisos, según datos del 112, dependiente de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA). Durante la madrugada y primeras horas del domingo se atendieron 43 nuevos incidentes, una treintena de ellos en Málaga.

En Cártama, una de las zonas más afectadas, se han producido anegaciones en viviendas, locales, sótanos, garajes y parcelas, así como la crecida del río Guadalhorce, que obligó al traslado preventivo de vecinos de la zona de Doña Ana. También se registraron algunos desalojos en Cártama y Alhaurín de la Torre, cuyos afectados han sido realojados en un hostal o en domicilios de familiares y amigos.

Inundaciones en Cártama tras el temporal del sábado en Málaga / Gregorio Marrero

Durante el episodio más intenso del temporal, los bomberos realizaron varios rescates, entre ellos el de tres personas —dos adultos y un menor— atrapadas en una vivienda inundada por el desbordamiento del arroyo de Vadeurraca, así como el de otras dos personas en una finca de Nueva Aljaima, todas ellas en buen estado.

El río Guadalhorce alcanzó durante la noche niveles históricos, aunque a lo largo de este lunes su caudal presenta una tendencia descendente. En cuanto a las comunicaciones, se registraron incidencias en la red ferroviaria, con hasta cinco trenes de Cercanías detenidos entre Los Prados y Benalmádena, aunque a esta hora no hay carreteras cortadas en Andalucía.

Ante la evolución del temporal, la Junta de Andalucía activó la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones, tras haber permanecido en fase de preemergencia desde el pasado jueves. Además, 33 municipios andaluces han activado sus planes territoriales de emergencia, 23 de ellos en la provincia de Málaga.