Nochevieja
Málaga recibe el año nuevo: música en directo, espectáculo multimedia y las campanadas en la plaza de la Constitución
La celebración comenzará a las 21.00 horas con la actuación del grupo Mirinda y el reparto de bolsas de cotillón para los asistentes y será el reloj de la plaza el encargado de anunciar la entrada del 2026
La Nochevieja se acerca y Málaga se prepara para celebrarla en compañía. El Ayuntamiento de Málaga organiza una fiesta para recibir al nuevo año 2026 con un espectáculo multimedia, música en directo y las campanadas.
Cotillón
El 31 de diciembre, en la plaza de la Constitución, tendrá lugar el festejo a partir de las 21.00 horas. Se repartirán un total de 5.000 bolsas con las 12 uvas para las campanadas y otras 5.000 bolsas de cotillón entre los asistentes hasta agotar existencias.
Las bolsas de cotillón incluirán sombreros, serpentinas, antifaces o collares hawaianos, entre otros.
Música en directo
A partir de las 23.00 horas, los malagueños podrán disfrutar de la actuación en directo del grupo Señor Mirinda. Minutos antes de las 00.00 horas, con las campanadas a punto de empezar a sonar, la banda dejará de tocar para darles paso.
Campanadas en la Constitución
En ese momento, el reloj de la plaza de la Constitución será el encargado de anunciar la Nochevieja con los toques de campana, indicando que empieza el nuevo año. Al mismo tiempo, habrá un espectáculo multimedia que acompañará a las campanadas y contará con proyectores de alta potencia y móviles, con un total de 75.000 vatios de iluminación.
Una vez termine este, la fiesta y el baile continuarán hasta las 1.30 horas de la noche.
