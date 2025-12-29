Málaga estrena nueva ordenanza de licencias urbanísticas: simplifica los trámites para llevar a cabo obras menores

La nueva Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias Urbanísticas (OMLU) del Ayuntamiento de Málaga entra en vigor este martes tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). La reforma se enmarca en el objetivo del equipo de Gobierno municipal de acelerar la concesión de licencias y facilitar a la ciudadanía la tramitación de permisos para obras de menor entidad. La ordenanza, según ha informado el Consistorio, actualiza el texto vigente desde 2019 y reorganiza los procedimientos para aclarar qué actuaciones urbanísticas están sujetas a licencia, cuáles pueden hacerse mediante declaración responsable o comunicación previa y cuáles quedan fuera de estos controles municipales.

Qué cambia la nueva OMLU en Málaga

Uno de los principales objetivos del texto es definir de forma más clara qué actuaciones urbanísticas están sujetas a licencia, cuáles pueden realizarse con la presentación de una declaración responsable o comunicación previa y confirmar cuáles son los actos no sujetos a ninguno de estos controles municipales, según:

la clase de suelo (urbano, rústico o sometido a transformación urbanística)

(urbano, rústico o sometido a transformación urbanística) la situación jurídica de la edificación (legal o irregular, protegida, fuera de ordenación, etc.)

Además, concreta los documentos e informes que deben acompañar a cada procedimiento para evitar subsanaciones y retrasos por expedientes incompletos.

Obras que podrán iniciarse antes: comunicación previa en licencias condicionadas

Otra de las novedades destacadas busca facilitar el inicio de obras. La norma sustituye la expedición de un nuevo documento administrativo por una comunicación previa en aquellos casos en que la eficacia de una licencia quedaba condicionada al cumplimiento de ciertos requisitos.

De este modo, el interesado podrá comenzar la actuación presentando una comunicación acompañada de la documentación exigida, justificando bajo su responsabilidad que se han cumplido las condiciones de la licencia, con posterior comprobación por parte de la Gerencia de Urbanismo.

Más trámites por comunicación previa: cambios de titularidad, prórrogas y desistimientos

La modificación también amplía el número de actos que pasan a tramitarse por comunicación previa, lo que incluye procesos habituales como:

transmisiones y cambios de titularidad

prórrogas

desistimientos

otras gestiones vinculadas a licencias.

El objetivo es reducir burocracia y hacer más rápidos trámites administrativos que no afectan a la esencia técnica de la obra.

Más obras sin licencia ni declaración responsable en Málaga

La nueva OMLU actualiza y amplía la lista de actos no sujetos a licencia, ni a declaración responsable ni a comunicación previa, especialmente en actuaciones menores o de mantenimiento.

Entre los trabajos que se incluyen como exentos están:

acondicionamiento de espacios libres (ajardinamiento, pavimentación, soleras de patios, aceras perimetrales a edificios si no afectan a jardines protegidos)

obras de mantenimiento y conservación de pistas deportivas o piscinas

limpieza, pintura y acabados de fachada (salvo en edificios protegidos)

instalación de acristalamientos verticales sin perfilería cuando no impliquen aumento de ocupación o volumen.

Esta parte del texto es una de las que puede tener mayor impacto ciudadano por el volumen de pequeñas actuaciones que se liberan de trámites previos.

Cambios durante una obra: se regula cuándo hay que pedir nueva licencia

La ordenanza incorpora reglas para tramitar modificaciones que sea necesario realizar durante la ejecución de una obra ya autorizada, con el objetivo de que quede claro:

cuándo una modificación exige licencia urbanística

cuándo basta con declaración responsable

y qué procedimiento corresponde en cada caso.

Regularización de viviendas antiguas: el reconocimiento SALU

La norma también facilita la regularización de edificaciones antiguas asimiladas al régimen de licencia urbanística (SALU), siempre que estén terminadas con sus actuales características y destino con anterioridad a:

agosto de 1986 , si están en suelo urbano

, si están en suelo urbano 1975, si están en suelo rústico.

El reconocimiento SALU permite, entre otros efectos: inscribir inmuebles en el Registro de la Propiedad, acreditar distribuciones originales para división horizontal y facilitar la contratación definitiva de suministros, sin que ello suponga legalizar obras posteriores realizadas sin título habilitante.

BIM e Inteligencia Artificial para conceder licencias urbanísticas

El texto potencia el uso de avances tecnológicos para mejorar la tramitación de licencias, por un lado mediante modelos digitales basados en metodología BIM (modelos 3D con datos asociados) y, por otro, abriendo la posibilidad de utilizar Inteligencia Artificial en la concesión de licencias y en la comprobación de declaraciones responsables.

Otra de las grandes novedades es la incorporación de la colaboración público-privada prevista en la normativa: el interesado podrá optar voluntariamente por que colegios profesionales o Entidades Urbanísticas Certificadoras (EUCA) aporten certificados que acompañen la solicitud o la declaración responsable.

La ordenanza prevé tres tipos:

Certificado de Verificación Documental (CVD)

Certificado de Cumplimiento Urbanístico (CCU)

Certificado de Adecuación al Título Habilitante (CAT)

En algunos casos estos certificados pueden tener efectos equiparables a informes técnicos municipales, aunque en caso de disconformidad prevalecerá siempre el criterio municipal.