Málaga prueba los semáforos en Jiménez Fraud ante el nuevo recorrido de la línea 25 de la EMT por Teatinos en su cruce con el metro

El Ayuntamiento de Málaga y Metro de Málaga han comenzado las pruebas de los semáforos ferroviarios instalados en la intersección de la calle Jiménez Fraud con la línea del suburbano que discurre en superficie por esta avenida. Estos sistemas de señalización forman parte de la obra municipal de renovación integral de la vía, ejecutada en dos fases, y son clave para la futura modificación del recorrido de la línea 25 de la EMT, que pasará a circular por el bulevar Louis Pasteur y el entorno universitario de Teatinos.

La puesta en servicio del nuevo trazado de la línea 25 está prevista para finales del primer trimestre de 2026, una vez finalicen los ensayos técnicos y de seguridad.

Los semáforos ferroviarios se han instalado para garantizar la seguridad en el punto donde el tráfico rodado y el autobús cruzarán el trazado del metro. Antes de activar el nuevo recorrido, se están llevando a cabo pruebas técnicas y operativas en entorno real, con circulación de autobuses por vías abiertas al tráfico general, siguiendo protocolos específicos de seguridad para viajeros, conductores y resto de personal de la EMT.

En estos test se verificará especialmente el funcionamiento de las conexiones ITS (Intelligent Transport Systems) entre los autobuses y el sistema semafórico:

fiabilidad de las comunicaciones

tiempos de respuesta

priorización semafórica cuando proceda

ausencia de interferencias que puedan afectar a la seguridad vial o ferroviaria.

Renovación de Jiménez Fraud: dos fases y más capacidad viaria

La instalación de semáforos ferroviarios forma parte de una intervención urbana ejecutada por el Consistorio en dos etapas:

En una primera fase se han construido ramales de acceso directo desde y hacia Jiménez Fraud, además de aumentar la capacidad de la calle con:

un nuevo carril sentido Autovía A-357

conversión de Jiménez Fraud en una avenida con dos carriles por sentido de circulación .

. También se han ejecutado ramales de incorporación directa entre Jiménez Fraud y la avenida Andrés Llorden (ramales de la A-357) para mejorar el nivel de servicio de la glorieta del enlace con la autovía, de titularidad autonómica.

La segunda fase, donde se incluye la señalización ferroviaria, se centra en la creación de un ramal exclusivo de autobús que permita mejorar la movilidad del transporte público en Teatinos, especialmente entre la Facultad de Medicina y la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación.

Así cambiará la línea 25 de la EMT: la UMA, el Clínico y enlace con el metro

La modificación de la línea 25 es una de las principales consecuencias de estas obras. Actualmente, el autobús no entra en el campus universitario, ya que circula por la autovía A-357, y la parada más cercana a la Universidad y el hospital se sitúa en la rotonda de enlace entre la autovía y Jiménez Fraud.

Con el cambio, la línea 25 podrá circular por el bulevar Louis Pasteur, lo que permitirá:

mejorar la conexión entre el este y oeste del distrito Teatinos

del distrito Teatinos unir directamente el Parque Tecnológico con la Universidad

con la facilitar el enlace intermodal con el Metro de Málaga en la estación Andalucía Tech.

El Ayuntamiento de Málaga subraya que la solución permitirá mejorar una demanda vecinal: la conectividad de Campanillas con el centro de la ciudad, la Universidad de Málaga y el Hospital Universitario Virgen de la Victoria, gracias al nuevo trazado de la línea 25.

Además, se conectarán ambos sentidos del recorrido (ida y vuelta) a través del bulevar Louis Pasteur, reforzando la accesibilidad del distrito universitario y hospitalario mediante transporte colectivo.

Cuándo entrará en servicio el nuevo recorrido

Antes de que el cambio sea definitivo, deberán superarse las pruebas de seguridad y validarse los sistemas de señalización y comunicaciones ITS. Una vez completado ese proceso, el Ayuntamiento y Metro Málaga pondrán en marcha el nuevo trazado de la línea 25, previsto para finales del primer trimestre de 2026.