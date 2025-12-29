El metro de Málaga al Civil tendrá en obras de forma simultánea sus tres tramos durante 2026

La Junta de Andalucía ha confirmado que la ampliación de la línea 2 del Metro de Málaga hasta el Hospital Civil contará con sus tres tramos en ejecución en 2026, tras asegurar la financiación y el avance de las obras que actualmente están en marcha. El Gobierno andaluz cumple así el compromiso adquirido el pasado año para impulsar el tercer tramo del suburbano malagueño, actualmente en fase de licitación. La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha informado durante una visita a los trabajos que se desarrollan desde este pasado mes de noviembre en la calle Eugenio Gross, que la inversión conjunta de los dos tramos en obras ronda los cien millones de euros. A ellos se sumará el tercer tramo, que cuenta con un presupuesto de 61 millones de euros y cuya adjudicación está prevista para el primer trimestre del nuevo año.

Díaz ha agradecido de forma expresa la colaboración de la Consejería de Economía y Hacienda, y de la consejera Carolina España, también presente durante la comparecencia de este lunes, "clave para garantizar los fondos necesarios del proyecto". “Hemos cumplido con nuestra palabra”, ha subrayado.

De este modo, según ha destacado, el próximo año el Gobierno de Juanma Moreno tendrá en obras de forma simultánea los tres tramos de la ampliación de la línea 2, "un hito que refuerza el compromiso del Ejecutivo autonómico con la movilidad sostenible y el desarrollo urbano de la capital", ha dicho.

El último tramo, que llevará el túnel bajo las calles Eugenio Gross, Blas de Lezo y la avenida de Simón Bolívar, e incluye la ejecución de la futura estación Hospital Civil. Dieciséis ofertas se han presentado al concurso para hacerse con este contrato, de 61,65 millones de euros que permitirá construir el túnel. Entre estas ofertas se encuentra la que ejecutará la obra en un plazo de 36 meses y que empezarán a contar en 2026.

Las 16 ofertas recibidas por la Consejería de Fomento incluye a 39 empresas repartidas en 15 UTE y una presentada en solitario, con idea de ejecutar el último tramo. Esto dejaría el metro hasta el Civil operativo para 2030, si se van cumpliendo los plazos previstos.

Las autoridades atienden a las explicaciones de los técnicos. / Álex Zea

Presupuesto récord en 2026 para el Metro de Málaga

El proyecto contará en los Presupuestos de la Junta de Andalucía de 2026 con 51,8 millones de euros, lo que supone un incremento del 62% respecto a 2025. El objetivo es claro, según ha insistido Rocío Díaz: conectar más barrios, apoyar a vecinos y comerciantes y facilitar el acceso al nuevo hospital, "una infraestructura ya en funcionamiento gracias al Gobierno andaluz y cuya primera piedra se colocará en el mes de enero".

El primer tramo de las obras, que se desarrolla en la calle Hilera y Santa Elena, ya supera el 61% de ejecución, con la totalidad de los muros pantalla ya instalados y con avances significativos en la losa de cubierta. En el segundo tramo, en Eugenio Gross, trabajan actualmente dos máquinas pantalladoras en la ejecución de los muros del túnel. Todavía se estaría en el 8% de ejecución.

Restos arqueológicos

Durante los trabajos en la calle Hilera, se han localizado restos arqueológicos, en concreto, una necrópolis romana. "Desde el primer momento, la Junta ha trabajado de forma coordinada con la Consejería de Cultura para conservar y proteger los restos, garantizando su compatibilidad con el desarrollo de las obras del metro", ha asegurado Rocío Díaz. “La experiencia nos avala. Este Gobierno no guarda los problemas en un cajón, busca soluciones y responde a la ciudadanía”, ha señalado la consejera.

Los trabajos del metro en Eugenio Gross aún están al 8% de ejecución. / Álex Zea

Coordinación con el Ayuntamiento de Málaga y apoyo a vecinos y comerciantes

La Junta ha destacado la coordinación absoluta con el Ayuntamiento de Málaga, fundamental para abordar cuestiones como tráfico, jardines y atención directa a vecinos y comerciantes. Para ello, se puso en marcha una oficina de atención específica, que canaliza las demandas y trata de minimizar el impacto de las obras. Además, se ha puesto en marcha una campaña para fomentar el comercio de cercanía en los negocios que pueden ver perjudicadas sus ventas con motivo del cierre de Eugenio Gross a la circulación, y que fue presentada la pasada semana.

La consejera ha agradecido la paciencia y comprensión de vecinos y comerciantes, asegurando que la ampliación del metro de Málaga traerá “un tiempo mejor, con una ciudad más conectada y accesible".

¿PTA, El Palo o Ciudad Jardín?

La consejera de Fomento también ha señalado que la Junta continúa con los estudios informativos para conocer, entre las tres opciones prioritarias, cuál es la más idónea para la futura expansión del metro en Málaga capital. "Somos plenamente consciente de que el metro da soluciones de movilidad a la ciudad, por eso seguimos trabajando para poder dar algún avance de este estudio durante este próximo año 2026", ha dicho Díaz. La decisión tendrá en cuenta tres posibles direcciones: hacia El Palo y Rincón de la victoria ; hacia Campanillas y el Parque Tecnológico ( PTA ); o hasta Ciudad Jardín para continuar el trazado emprendido hasta el Civil.

Carolina España atiende a los medios de comunicación. / Álex Zea

"Una promesa de Juanma Moreno"

Por su parte, Carolina España, consejera de Economía y Hacienda, ha querido poner el acento más en el plano político que en el técnico y destacó que esta ampliación del metro hasta el Hospital Civil "fue una promesa del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, incluso antes de acceder a la Presidencia". "Un compromiso que hoy se consolida y que no solo permitirá que el metro llegue de forma soterrada al Hospital Civil, sino también lo hará al nuevo hospital de Málaga", que ya está adjudicado y cuyas obras comenzarán a finales del mes de enero, con la colocación de la primera piedra. "Se trata de una infraestructura sanitaria estratégica para la ciudad que se suma a los avances en movilidad impulsados por la Junta", ha insistido.

España no ha desaprovechado la oportunidad de introducir, como cuña, que ambos proyectos son "promesas incumplidas de los anteriores Gobiernos socialistas, en especial durante la etapa de la ministra María Jesús Montero, pese a los reiterados anuncios realizados en su momento". “Estas infraestructuras llegarán de la mano del presidente Juanma Moreno, como ya ocurrió con la llegada del metro al Centro de Málaga”, han señalado la consejera, quien ha defendido que todos estos avances y esfuerzos en inversión se producen a pesar de la "infrafinanciación que sufre Andalucía", una situación que sitúa a la comunidad como la "peor financiada del país".

"Aun así, el Gobierno andaluz vuelve a aprobar presupuestos en tiempo y forma, garantizando recursos para el metro, el nuevo hospital y otras inversiones clave para Málaga", ha concluido.