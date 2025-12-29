Moreno destaca los 4.300 millones invertidos por la Junta en Málaga desde 2019: "Nunca hubo impulso tan fuerte"

El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha destacado este lunes los más de 4.300 millones de euros que la Junta de Andalucía ha invertido en la provincia de Málaga desde 2019, con más de 700 millones consignados en los presupuestos del próximo año. "Nunca hubo un impulso tan fuerte y determinante como el que ha hecho este Gobierno del PP", ha dicho.

Así lo ha expuesto junto al vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, y la presidenta provincial, Patricia Navarro, durante la reunión de la Junta Directiva del PP andaluz, marco en el que ha puesto en valor "la serenidad y la convivencia" propiciadas por la vía andaluza y ha reivindicado la gestión eficiente de un gobierno autonómico "centrado en solucionar los problemas de los malagueños".

Tras guardar un minuto de silencio y trasladar su apoyo y las condolencias a las familias de los tres fallecidos durante el temporal del pasado fin de semana en las provincias de Málaga y Granada, Moreno ha realizado un balance de gestión y ha expresado al Comité Ejecutivo su satisfacción por los avances producidos en estos siete años "tras analizar, área por área, las inversiones, contrataciones y mejoras impulsadas en los servicios públicos a través de cada una de las consejerías".

En este sentido, ha señalado los más de 543 millones de euros invertidos en el ámbito sanitario en la provincia malagueña y ha incidido en el inminente inicio de las obras del Tercer Hospital, la adaptación del Pascual o la inauguración del Costa del Sol ampliado.

Elías Bendodo ha estado presente en esta jornada ante la Junta Directiva de su partido. / Álex Zea

También ha indicado la creación de seis nuevos centros educativos en la provincia, "en las zonas de mayor crecimiento", así como la recuperación y ampliación de la desaladora de Marbella o la puesta en marcha de la primera fase del Puerto Seco de Antequera.

Además, ha valorado la creación del Centro de Ciberseguridad de Andalucía y la consolidación de Málaga como polo de atracción tecnológica, donde en los últimos años se han instalado diferentes empresas y multinacionales; abundando igualmente en la reducción del paro y en la creación de empleo y oportunidades, además de liderar la creación de trabajo autónomo.

"Esta Andalucía nada tiene que ver con la que encontramos en 2018; es mucho más fuerte económicamente, con un sector tecnológico más potente y una industria que ha crecido y sigue creciendo", ha manifestado, alegando que en los últimos tres años se han captado 17.000 millones de euros en inversión industrial y el liderazgo en producción agrícola, exportación o ser "la tercera economía del país".

Por su parte, Bendodo ha afirmado que "ese tren de progreso que tomó Andalucía en 2018 no se puede perder; al contrario, debe coger velocidad", subrayando que "no puede haber ningún obstáculo ni a derecha ni a izquierda que frene ese liderazgo".

Además, ha reprochado a Sánchez que frene el crecimiento y desarrollo de Andalucía desde dos ámbitos: el agua y la luz, haciendo alusión a las actuaciones pendientes en materia hidráulica en la provincia por valor de más de 2.000 millones de euros; y a la "nula inversión del Gobierno en red eléctrica".

Moreno Bonilla, en una foto de archivo, ha destacado la inversión llevada a cabo por la Junta en Málaga / l.o.

Bendodo ha subrayado entonces que "será el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo el que valorará a Andalucía como el motor económico de España, por lo que esperamos que Sánchez salga pronto de la madriguera para que esta comunidad pueda afrontar los mejores años con un presidente del PP en Andalucía y en España".

La presidenta del PP malagueño, Patricia Navarro, por su parte, ha agradecido el dispositivo de emergencia activado por la Consejería de la Presidencia e Interior y la coordinación desde el 112 de un operativo de emergencia centrado sobre todo en los bomberos del Consorcio Provincial y en la Guardia Civil, que "hicieron una magnifica labor" para dar respuesta al temporal del pasado sábado y la madrugada del domingo en la provincia.

Ha señalado que "la crecida histórica del Guadalhorce nos hizo pensar en lo peor en una zona donde este tipo de desastres empieza a ser demasiado recurrente y tenemos que lamentar el fallecimiento de dos personas".

Al respecto, ha apuntado que a este dispositivo se sumaron los efectivos del Infoca para labores de limpieza que ya están terminadas "para devolver la normalidad a Cártama lo antes posible" y ha puesto en valor los 12,5 millones de euros invertidos por la Junta de Andalucía sólo en el río Guadalhorce, destinadas a su mejora tras las danas de final de 2024 y las borrascas de marzo de 2025.

"No nos equivocamos cuando movilizamos esa inversión para adecuar y dejar en perfecto estado de revista este río, para que cuando llegaran temporales como este no tuviéramos que lamentar daños mayores", ha apostillado.

Navarro ha reclamado en este punto al Gobierno de España "su ayuda fundamental con una infraestructura que se ha convertido en la más importante que debe ejecutar en la provincia como es la presa de Cerro Blanco, declarada de interés general del Estado" y ha explicado que su construcción "valdrá tanto para abastecer a una zona eminentemente agrícola como es el Valle del Guadalhorce como para salvar vidas y retener agua que río abajo es un peligro".

"No podemos permitir la falta de respuesta del Gobierno de Sánchez porque está en juego no sólo el progreso de la provincia, sino vidas humanas, y eso debe ser prioritario", ha aseverado la presidenta provincial.

Por último, ha reivindicado el "ejercicio de transparencia y rigor en la gestión" por parte del Gobierno andaluz de Juanma Moreno, con siete presupuestos aprobados "en tiempo y forma en siete años, lo que ha permitido traer inversiones por más de 4.300 millones de euros a la provincia de Málaga para mejorar la sanidad, la educación, la movilidad y favorecer la creación de empleo y oportunidades de futuro, además de los recursos hídricos".

"Hasta el último minuto de la legislatura"

Por otra parte, Juanma Moreno, ha abogado, durante su intervención en la Junta Directiva de este partido, por "estar trabajando hasta el último minuto de la legislatura", meta que ha situado como un "cumplimos la palabra" dada a los andaluces, que sería "agotar" la legislatura, además de alcanzar "una legislatura de cuatro años, como manda el Estatuto".

"Eso es lo que vamos a hacer", se ha reafirmado en este sentido, antes de expresar su deseo, ante un 2026 que incluirá en su primer semestre elecciones al Parlamento de Andalucía, "cargado también de éxitos electorales".

Ha enarbolado aquí "cuatro años de compromiso sin pensar en el interés de ningún partido" y ha instado a seguir trabajando por "el gran objetivo que tenemos que es seguir ilusionando y construyendo esa Andalucía con la que sueña la inmensa mayoría de andaluces", para presumir entonces de "un gobierno que tiene claro un rumbo" y "está ejecutando esa hoja de ruta".

Éstos han sido algunos de los mensajes que Moreno, quien se ha visto precedido en el uso de la palabra por Elías Bendodo, ha protagonizado esta jornada ante la Junta Directiva de su partido.

Ha reconocido que "no es lo habitual" celebrar la reunión de este órgano en este contexto navideño, cuya celebración ha justificado por el hecho de tener que "complementar nombramientos", enmarcados en la celebración del XVII Congreso Regional de este partido, que tuvo lugar entre los días 9 y 11 de noviembre en Sevilla.

El líder del PP andaluz ha sostenido, ante ese horizonte electoral de 2026, que la aspiración de los andaluces para entonces es preservar "una Andalucía serena, correcta", convencido de que "la convivencia es fundamental en cualquier sociedad, familia", por lo que se ha declarado partidario de "consolidar y proteger la convivencia".

"Buen rollo" entre los andaluces

Esa meta la ha situado como un bien superior aunque haya implicado que "ha estado desgástandose" su gobierno, al que ha embarcado en el propósito de generalizar "el buen rollo entre los andaluces, que es lo que debe hacer un gobierno", aun cuando ha apuntado que esa aspiración ha incluido "soportar críticas injustas", sin aludir a ninguna materia específica.

"Este año no me corresponde ningún día de descanso", ha indicado Moreno a los asistentes a la Junta Directiva Autonómica, al tiempo que ha ironizado con el hecho de que "otros presidentes tienen 15 días de vacaciones para lo que han adelantado el balance", en una alusión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que celebró el día 23 el último Consejo de Ministros del año.

Ha apostado el presidente de la Junta y líder del PP andaluz por "trabajar por que Andalucía siga avanzando" y ha instado a su organización a que vayan "informando de manera detallada de lo que hemos hecho bien".

En ese balance ante la sociedad andaluza haya apelado también a "corregir errores", pese a que ha considerado que "la alternativa es el pasado", en referencia velada a su oponente socialista, María Jesús Montero, y ahí ha incluido la recuperación de un impuesto como Sucesiones y Donaciones, o "la falta de eficiencia gestión" o "la destrucción de servicios públicos", mientras que ha remarcado que "solamente este Gobierno" puede ofrecer "seguridad a los andaluces".

Ha concluido señalado que este 2025 "no ha sido nada fácil" y ha señalado de igual forma que 2026 "será también complejo", aunque ha considerado que para afrontar ese reto "somos un gran equipo" y por ello "no le vamos a decepcionar" a los andaluces.

En esos mensajes ha incluido Moreno un balance provincial, mientras que ha recordado que en enero cumplirá siete años al frente de la Junta de Andalucía, donde ha incluido que 45.000 malagueños han abandonado el paro y que hay casi 160.000 afiliados más a la Seguridad Social para rozar los 710.000 inscritos, o infraestructuras de futuro como el tercer hospital de la capital, ha defendido que "ponemos solución a los problemas" porque ha presumido de que "trabajamos de forma útil, eficaz".

Ha instado a toda la organización en su conjunto y al gobierno andaluz igualmente a que "os sintáis razonablemente satisfechos", por cuanto ha reivindicado que "en estos casi siete años se han producido mejoras" y con ello "esta Andalucía de 2025 nada tiene que ver con la que heredamos".

Ha señalado entonces aspectos como que "somos más fuertes económicamente", el hecho de haber recibido una inversión industrial de casi 17.000 millones en tres años, así como que la región "ya no depende energéticamente de España", balance que ha resumido señalando a Andalucía como "la tercera economía de nuestro país".