La pensión contributiva media en Málaga será de 1.231,33 euros en 2026

Desde la entrada en vigor de la Ley 21/2021, acordada con los interlocutores sociales, las pensiones se actualizan cada año conforme a la subida de los precios para garantizar su poder adquisitivo. La subida acordada para el año 2026 incrementará este tipo de pensiones en un 2,7%.

Las 297.231 pensiones contributivas de Málaga (a fecha de 1 de noviembre de 2025) tendrán una cuantía media de 1.231,33 euros, aplicando esta subida.

La revalorización supondrá, aproximadamente, 572 euros adicionales al año para las personas con la pensión media de jubilación, mientras que las pensiones medias del sistema aumentarán 498 euros anuales. Este incremento beneficiará en todo el territorio del Estado a los más de 9,4 millones de personas que reciben 10,4 millones de pensiones contributivas, además de los 715.000 pensionistas correspondientes al Régimen de Clases Pasivas del Estado, que también verán cómo se revalorizan sus prestaciones con el mismo índice.

En total, se revalorizan cerca de 13 millones de pensiones y, en consecuencia, los pensionistas van a mantener o aumentar su poder adquisitivo. Entre ellos, se encuentran los perceptores de pensiones contributivas y no contributivas, los de Clases Pasivas, los hogares a los que alcanza el Ingreso Mínimo Vital y quienes tengan reconocida la asignación por hijo a cargo con discapacidad igual o superior al 65%.

Se revalorizan cerca de 13 millones de pensiones / l.o.

Quinto año de subida

Es el quinto año que se revalorizan las pensiones de acuerdo con el IPC: un 2,7 en 2026, un 2,8% en 2025, un 3,8% en 2024, un 8,5% en 2023 y un 2,5% en 2022. Aplicando el 2,7% de subida para este 2026, las pensiones en Málaga ganarán aproximadamente 41 euros netos más, alcanzando los 1.231 euros de media.

La pensión de jubilación en Málaga, la más numerosa de todas ya que copa el 61% de las pensiones contributivas (para llegar a las 182.110), ascenderá, de media, hasta los 1.417, 00 euros; la de incapacidad permanente (32.716), se colocará en 1.219, 07 euros; la de viudedad (con 67.961 es la segunda más numerosa) se situará en 888, 37 euros; la de orfandad (12.693) en 494,53 y la de favor de familiares (1.751) alcanzará los 751, 35 euros.

Si hablamos en clave andaluza, la cuantía de las pensiones malagueñas se sitúa en el tercer puesto tras el montante de las pensiones de Cádiz y Sevilla (1.339, 56 y 1.250, 80 euros respectivamente). Sorprende la cuantía más alta de las 237. 271 pensiones en Cádiz que supera a las dos provincias más pobladas de la comunidad (Sevilla y Málaga). Mientras la suma de pensiones en las dos principales provincias de la comunidad alcanza las 708.182 (el 41, 24% del total de las prestaciones en Andalucía), la provincia gaditana solo aporta el 13,8% del total de las pensiones contributivas. Tras las tres capitales citadas se sitúa Granada en la cuarta posición andaluza.

La media de la pensión contributiva en el conjunto del país se sitúa en 1.352,24 euros, lo que significa que los pensionistas de Málaga cobrarán 120,9 euros menos de media al mes que el conjunto del resto de comunidades autónomas que integran el territorio nacional.

Los jubilados y jubiladas malagueños verán incrementadas sus pensiones / l.o.

Mala situación andaluza

Si interpretamos los datos de las pensiones en una vertiente autonómica observaremos que la comunidad andaluza se sitúa en el puesto 14 de las 17 autonomías, solo por delante de Extremadura, en la última posición con un montante de 1.143, 50 euros de media por pensión contributiva; Galicia (1.152,24 euros) y Murcia (1.206,17 euros).

Euskadi, Madrid y Asturias son las tres comunidades autónomas que tienen las pensiones más altas. Por poner un ejemplo, los pensionistas madrileños cobrarán de medía en 2026 un total de 1.565, 92 euros, lo que significa 334,59 euros más al mes, que trasladados a un año entero con sus dos pagas extras establecen la diferencia entre pensionistas de la capital del reino y los pensionistas malagueños en 4.684, 26 euros.

En el conjunto de las provincias españolas, Málaga se sitúa en el puesto 31 de 51, integrando la llamada «zona media-baja» de la hipotética clasificación de todas las provincias de nuestro país. El ranking lo lideran las tres provincias vascas Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, que superarán los 1.700 euros de media al mes por pensión, y Madrid y Asturias, que se van muy cerca de los 1.600 euros. La segunda ciudad más poblada de nuestro país, Barcelona, verá cómo sus pensiones medias rondarán los 1.400 euros.

Por contra, las cinco provincias más desfavorecidas en este aspecto son Ourense, que a duras penas superará los mil euros por pensión contributiva (1.004 euros), su vecina Lugo (1.051), Almería (rondando los 1.100 euros) y Cáceres y Jaén que superan ligeramente los 1.100 euros de renta media.