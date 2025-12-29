Petardos en Nochevieja: qué dice la normativa y a cuánto ascienden las multas en Málaga

En Nochevieja, el uso de petardos en Málaga vuelve a estar en el punto de mira por el ruido, el riesgo de incendios y el impacto que causa en personas vulnerables y animales.

El Ayuntamiento de Málaga recuerda cada año en su bando navideño que la pirotecnia no puede usarse libremente en la ciudad y que, en la práctica, queda muy limitada por seguridad y convivencia.

La base municipal está en la Ordenanza para la garantía de la convivencia ciudadana y la protección del espacio urbano, que prohíbe de forma expresa "portar mechas encendidas o explosionar petardos, cohetes y toda clase de artículos pirotécnicos que puedan producir ruidos o incendios en la vía pública, salvo autorización expresa".

La pirotecnia está sancionada en la ordenanza municipal. / ARCINIEGA

En paralelo, el bando municipal insiste en que el uso de pirotecnia debe evitarse en zonas concurridas y que solo se toleraría, con carácter general, en áreas no residenciales y alejadas de viviendas, con la referencia de hacerlo a más de 300 metros de edificaciones, zonas verdes o áreas con vegetación.

A estas reglas locales se suma la normativa estatal de pirotecnia, que regula la comercialización y uso de estos artículos y fija requisitos de seguridad. En ese marco, también se recuerdan las edades mínimas de compra por categorías (F1, F2 y F3), un criterio que suele incorporarse en campañas y bandos municipales para reforzar la prevención en estas fechas.

Las sanciones por tirar petardos en Málaga

Saltarse la normativa puede acabar en multa. En Málaga capital, el uso de petardos o mechas encendidas en la vía pública sin autorización se encuadra en el régimen sancionador municipal como infracción leve, con sanciones de hasta 750 euros, una cuantía que puede graduarse según las circunstancias del caso (lugar, riesgo generado, molestias, reincidencia).

Además, si los hechos se encuadran en el ámbito autonómico por afectar a la seguridad o al desarrollo de actividades públicas, puede aplicarse la Ley andaluza de Espectáculos Públicos, cuyo régimen sancionador contempla multas que pueden llegar a importes muy elevados en función de la calificación y la competencia sancionadora.

Por su parte, la normativa estatal permite también la incautación del material y otras medidas cuando el uso no se ajusta a las condiciones previstas